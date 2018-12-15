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15 декабря 2018, 11:35



Глава Таймыра Сергей Ткаченко досрочно сложил полномочия

«Безусловно, за спиной очень много проделанной работы, много моментов, которыми мы можем сегодня гордиться. Но самым главным достижением этих пяти лет считаю – профессионально выстроенную командную работу на территории всего района, начиная от специалистов территориальных отделов, заканчивая заместителями главы», - обращаясь к присутствовавшим, сказал Сергей Александрович. Он также отметил, что благодаря общим целям и задачам сегодня профессионально качественно выстроена работа с руководством большого Красноярского края: «Задачи, которые еще пять лет назад казались нам фантастическими, мы сумели воплотить в жизнь. Мы выполнили их вместе с коллегами из поселков, в которых реализовывались эти проекты, с коллегами городских и сельских поселений, специалистами, начальниками отделов и управлений, главами. Сложно переоценить работу представительных органов, которые в период каникул собирались, принимали решения, и каждую возможную экономию, которую мы получали от эффективного проведения торгов, мы вновь включали в бюджет, корректировали его и использовали средства для тех целей и задач, которые пообещали населению. Я принял для себя решение покинуть свой пост, и абсолютно уверен в том, что команда единомышленников, работающая сегодня на Таймыре, продолжит наращивать динамику, к которой мы вместе с вами пришли, и Таймыр будет уверенным шагами развиваться дальше. У меня нет в этом никаких сомнений! Таймыр в моем сердце и моей душе займет одно из самых значимых мест, наполненное гордостью, уважением, дружбой и абсолютной уверенностью, что все на этой благодатной земле будет хорошо, потому что на ней живут такие люди». Временно исполняющей полномочия Главы Таймыра назначена Галина Гаврилова, Первый заместитель Главы муниципального района. Новый Глава Таймыра будет избран по итогам конкурса, который состоится 5 февраля 2019 года. Прием документов от кандидатов на данную должность начнется с 20 декабря 2018 года и завершится 23 января 2019 года. Справочно: Сергей Александрович Ткаченко родился в 1981 году в Норильске. В 2003-м окончил Красноярский аграрный университет по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». В 2004 году начал трудовую деятельность как главный специалист бюро специальных работ службы технической эксплуатации административно-хозяйственного управления Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель». В 2007 году стал заместителем генерального директора ООО «Норильская торговая компания», в 2010-м – генеральным директор ОАО «НТПО», в 2011 – первым заместителем генерального директора ОАО «НТПО». В 2012 году избран депутатом Норильского городского Совета по единому избирательному округу. 16 октября 2013 года на очередной сессии депутаты Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета большинством голосов поддержали назначение на должность руководителя администрации муниципального района Сергея Ткаченко. 6 апреля 2017 года на четвертом (внеочередном) заседании двенадцатой Сессии районного Совета депутатов избран Главой Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Просмотров:266 Глава Таймыра Сергей Ткаченко объявил о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. Решение об отставке он озвучил на шестом заседании первой сессии Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов.«Безусловно, за спиной очень много проделанной работы, много моментов, которыми мы можем сегодня гордиться. Но самым главным достижением этих пяти лет считаю – профессионально выстроенную командную работу на территории всего района, начиная от специалистов территориальных отделов, заканчивая заместителями главы», - обращаясь к присутствовавшим, сказал Сергей Александрович.Он также отметил, что благодаря общим целям и задачам сегодня профессионально качественно выстроена работа с руководством большого Красноярского края:«Задачи, которые еще пять лет назад казались нам фантастическими, мы сумели воплотить в жизнь. Мы выполнили их вместе с коллегами из поселков, в которых реализовывались эти проекты, с коллегами городских и сельских поселений, специалистами, начальниками отделов и управлений, главами. Сложно переоценить работу представительных органов, которые в период каникул собирались, принимали решения, и каждую возможную экономию, которую мы получали от эффективного проведения торгов, мы вновь включали в бюджет, корректировали его и использовали средства для тех целей и задач, которые пообещали населению.Я принял для себя решение покинуть свой пост, и абсолютно уверен в том, что команда единомышленников, работающая сегодня на Таймыре, продолжит наращивать динамику, к которой мы вместе с вами пришли, и Таймыр будет уверенным шагами развиваться дальше. У меня нет в этом никаких сомнений!Таймыр в моем сердце и моей душе займет одно из самых значимых мест, наполненное гордостью, уважением, дружбой и абсолютной уверенностью, что все на этой благодатной земле будет хорошо, потому что на ней живут такие люди».Временно исполняющей полномочия Главы Таймыра назначена Галина Гаврилова, Первый заместитель Главы муниципального района. Новый Глава Таймыра будет избран по итогам конкурса, который состоится 5 февраля 2019 года. Прием документов от кандидатов на данную должность начнется с 20 декабря 2018 года и завершится 23 января 2019 года.Справочно: Сергей Александрович Ткаченко родился в 1981 году в Норильске. В 2003-м окончил Красноярский аграрный университет по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». В 2004 году начал трудовую деятельность как главный специалист бюро специальных работ службы технической эксплуатации административно-хозяйственного управления Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель». В 2007 году стал заместителем генерального директора ООО «Норильская торговая компания», в 2010-м – генеральным директор ОАО «НТПО», в 2011 – первым заместителем генерального директора ОАО «НТПО». В 2012 году избран депутатом Норильского городского Совета по единому избирательному округу.16 октября 2013 года на очередной сессии депутаты Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета большинством голосов поддержали назначение на должность руководителя администрации муниципального района Сергея Ткаченко.6 апреля 2017 года на четвертом (внеочередном) заседании двенадцатой Сессии районного Совета депутатов избран Главой Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.