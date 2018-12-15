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15 декабря 2018, 12:27



Утверждены тарифа на вывоз ТКО в Красноярском крае, в том числе и для Норильска

Приказом министерства тарифной политики Красноярского края от 11.12.2018 № 680-в для Норильской технологической зоны утверждён тариф в размере 86,76 руб. с человека. Ранее тариф рассчитывался, исходя из площади занимаемого жилого помещения (5 руб. с 1 кв. м). В Норильской технологической зоне определён региональный оператор ООО «РостТех».

Просмотров:236 В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» с 01.01.2019 на территории Красноярского края вступает в действие единый тариф регионального оператора на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Ранее услуга по вывозу твердых отходов (мусор) входила в перечень жилищных услуг, а с нового года она станет коммунальной, сообщается на официальном портале Красноярского края.Приказом министерства тарифной политики Красноярского края от 11.12.2018 № 680-в для Норильской технологической зоны утверждён тариф в размере 86,76 руб. с человека. Ранее тариф рассчитывался, исходя из площади занимаемого жилого помещения (5 руб. с 1 кв. м).В Норильской технологической зоне определён региональный оператор ООО «РостТех».