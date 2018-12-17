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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
17 декабря 2018, 09:31

Человек – главная ценность. В Норильске представили стратегию развития города до 2030 года.


Публичные слушания нового проекта, в которых приняли участие представители органов местного самоуправления, общественности и средств массовой информации, состоялись в минувшую пятницу в городской администрации.
Стратегия создавалась с 2015 года на основании анкетирования населения, заседаний отраслевых рабочих групп, обсуждений с градообразующим предприятием, бизнес-сообществом, общественными и научными организациями. Разработанный документ получил положительную оценку Московского института экономики города и правительства Красноярского края.
Основной целью создания проекта разработчики обозначили тезис «Норильск 2030 – базовый город для нового освоения Арктической зоны Красноярского края с широкими возможностями самореализации горожан в суровых климатических условиях». Основная ставка здесь сделана на человека, как на главную ценность современного общества.
Для достижения стратегической цели, по мнению властей, необходимо развитие социальных инфраструктур и человеческого капитала; формирование современной городской среды; обеспечение устойчивого экономического роста путем внедрения инновационных технологий.
Основными направлениями работы в рамках «Стратегии-2030» обозначены индустриальная экономика, экология, цифровизация, Арктический инжиниринг, реновация жилищного фонда и Арктический туристический кластер.
«Для развития этих направлений потребуется, помимо ресурсов муниципалитета и бизнеса, также поддержка федерального центра и Красноярского края. Мы считаем, что именно Норильск способен стать консолидирующим и координирующим центром Арктики и может рассматриваться как кадровый, технологический, сервисный центр, центр апробаций, внедрения и мониторинга новых решений и подходов, а также как место для полноценного и комфортного проживания квалифицированных кадров», - отметила в своем докладе заместитель главы города по экономике и финансам Ирина Перетятко.
Помимо этого, присутствующим рассказали о реализации стратегических целей в сфере социальной политики, образования, спорта, культуры, туризма, молодежной политики, городского хозяйства и цифровизации.
В ходе обсуждения проекта «Стратегия-2030» представители общественности интересовались механизмами реализации ключевых мероприятий, перспективами привлечения инвесторов на территорию, а также источниками финансирования из краевого и федерального бюджетов.
По итогам обсуждений «Стратегия социально-экономического развития Норильска до 2030 года» одобрена. Документ планируется утвердить на сессии Норильского городского Совета депутатов 18 декабря 2018 года.

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