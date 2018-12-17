Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

17 декабря 2018, 10:09



В Норильске проходит традиционная благотворительная акция «Добрая ёлка».

Акция стартовала 3 декабря. В магазинах города, участвующих в акции, установлены специальные красные коробки, символизирующие мешок Деда Мороза, с эмблемой акции. Все желающие могут положить в них подарки (игрушки, книжки, лакомства) для детей, подопечных Комплексного центра социального обслуживания. Сбор проходит до 26 декабря. А с 27 по 29 декабря в праздничной обстановке подарки вручат маленьким норильчанам.

Просмотров:78 Вот уже 12 раз норильчане готовят подарки не только для своих близких, но и для детей, рядом с которыми сегодня нет родителей, и ребятишек из малообеспеченных семей.Акция стартовала 3 декабря. В магазинах города, участвующих в акции, установлены специальные красные коробки, символизирующие мешок Деда Мороза, с эмблемой акции. Все желающие могут положить в них подарки (игрушки, книжки, лакомства) для детей, подопечных Комплексного центра социального обслуживания.Сбор проходит до 26 декабря. А с 27 по 29 декабря в праздничной обстановке подарки вручат маленьким норильчанам.