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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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11:19 Клуб успешного родителя ждет посетителей, чтоб обсудить развитие речи детей
11:02 Подведены итоги экспресс-тестирования жителей Норильска на ВИЧ-инфекцию.
10:27 На автозимнике Норильск-Хатанга открылся стационарный пост контроля за перевозкой охотничьих ресурсов.
10:21 Выучить английский за пару месяцев. К Универсиаде кондукторы Красноярска должны заговорить на иностранном языке.
10:09 В Норильске проходит традиционная благотворительная акция «Добрая ёлка».
09:31 Человек – главная ценность. В Норильске представили стратегию развития города до 2030 года.
12:27 Утверждены тарифа на вывоз ТКО в Красноярском крае, в том числе и для Норильска
11:35 Глава Таймыра Сергей Ткаченко досрочно сложил полномочия
16:39 На этих выходных МФК «Норильский никель» дома проведет очередные игры Суперлиги
16:20 В 2019 году на развитие спорта Красноярский край получит из федерального бюджета более 260 миллионов рублей
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