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17 декабря 2018, 10:21



Выучить английский за пару месяцев. К Универсиаде кондукторы Красноярска должны заговорить на иностранном языке.

Предполагается, что языковые курсы будут включать знакомство с базовыми словами и фразами на английском, которые позволят взимать с иностранных пассажиров плату за проезд и объяснить, как проехать к той или иной достопримечательности или спортивному объекту. Запустить языковые курсы для кондукторов власти планировали в этом году силами управления администрации образования. Однако из-за действий перевозчиков, которые настаивают на повышении тарифов на проезд и угрожают в противном случае начать сокращения кондукторов, планы по организации обучения было решено перенести на начало следующего года. К слову, повышение тарифов на проезд в общественном транспорте Красноярска в мэрии считают оправданным. Как отметил начальник отдела организации перевозок и дорожного движения департамента транспорта Игорь Манченко, основания для поднятия тарифа действительно существуют – это рост на 30% цен на топливо, возросшая стоимость амортизации, низкая зарплата водителей. Напомним, ранее частные перевозчики пригрозили с нового года отменить скидки по транспортным картам в случае, если тарифы на проезд не будут скорректированы в сторону повышения. На вопрос о том, будут ли власти в ближайшее время корректировать тариф, и если да, то на сколько, чиновники внятного ответа так и не дали, говорится в сообщении Sibnovosti.ru.

Просмотров:77 Курсы английского языка для кондукторов, работающих в общественном транспорте, намерены организовать городские власти. Такая работа планируется в преддверии Всемирной зимней Универсиады, которая пройдет в Красноярске в марте 2019 года, сообщают Sibnovosti.ru со ссылкой на ДЕЛА.ru.Предполагается, что языковые курсы будут включать знакомство с базовыми словами и фразами на английском, которые позволят взимать с иностранных пассажиров плату за проезд и объяснить, как проехать к той или иной достопримечательности или спортивному объекту.Запустить языковые курсы для кондукторов власти планировали в этом году силами управления администрации образования. Однако из-за действий перевозчиков, которые настаивают на повышении тарифов на проезд и угрожают в противном случае начать сокращения кондукторов, планы по организации обучения было решено перенести на начало следующего года.К слову, повышение тарифов на проезд в общественном транспорте Красноярска в мэрии считают оправданным. Как отметил начальник отдела организации перевозок и дорожного движения департамента транспорта Игорь Манченко, основания для поднятия тарифа действительно существуют – это рост на 30% цен на топливо, возросшая стоимость амортизации, низкая зарплата водителей.Напомним, ранее частные перевозчики пригрозили с нового года отменить скидки по транспортным картам в случае, если тарифы на проезд не будут скорректированы в сторону повышения. На вопрос о том, будут ли власти в ближайшее время корректировать тариф, и если да, то на сколько, чиновники внятного ответа так и не дали, говорится в сообщении Sibnovosti.ru.