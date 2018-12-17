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17 декабря 2018, 10:27



На автозимнике Норильск-Хатанга открылся стационарный пост контроля за перевозкой охотничьих ресурсов.

На сегодняшний день дежурные группы уже выявили факты нарушений правил охоты. В частности, транспортировка добытых охотресурсов и перевозка оружия. Кроме того, ведется проверка по факту незаконной добычи 300 особей дикого северного оленя. «Новый пост – один из инструментов усиления мероприятий по пресечению фактов браконьерства и сохранения популяции дикого северного оленя. Крупнейшая в Евразии таймырская популяция копытных является уникальным биологическим ресурсом и во многом определяет экономическое состояние и жизненный уклад коренного населения территорий Крайнего Севера Красноярского края и обеспечивает их продовольственную безопасность», – рассказал заместитель министра экологии и рационального природопользования края Александр Коробкин.

Просмотров:82 На открывшемся посту инспекторы Охотнадзора и сотрудники полиции будут дежурить в круглосуточном режиме. Специалисты проверяют автотранспорт охотников. Мероприятия направлены на профилактику, выявление и пресечение фактов незаконной добычи объектов животного мира, водных биоресурсов и незаконного оборота оружия, сообщается на официальном портале Красноярского края.На сегодняшний день дежурные группы уже выявили факты нарушений правил охоты. В частности, транспортировка добытых охотресурсов и перевозка оружия. Кроме того, ведется проверка по факту незаконной добычи 300 особей дикого северного оленя.