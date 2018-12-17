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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
17 декабря 2018, 10:27

На автозимнике Норильск-Хатанга открылся стационарный пост контроля за перевозкой охотничьих ресурсов.


На открывшемся посту инспекторы Охотнадзора и сотрудники полиции будут дежурить в круглосуточном режиме. Специалисты проверяют автотранспорт охотников. Мероприятия направлены на профилактику, выявление и пресечение фактов незаконной добычи объектов животного мира, водных биоресурсов и незаконного оборота оружия, сообщается на официальном портале Красноярского края.
На сегодняшний день дежурные группы уже выявили факты нарушений правил охоты. В частности, транспортировка добытых охотресурсов и перевозка оружия. Кроме того, ведется проверка по факту незаконной добычи 300 особей дикого северного оленя.
«Новый пост – один из инструментов усиления мероприятий по пресечению фактов браконьерства и сохранения популяции дикого северного оленя. Крупнейшая в Евразии таймырская популяция копытных является уникальным биологическим ресурсом и во многом определяет экономическое состояние и жизненный уклад коренного населения территорий Крайнего Севера Красноярского края и обеспечивает их продовольственную безопасность», – рассказал заместитель министра экологии и рационального природопользования края Александр Коробкин.

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    Список новостей

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10:27   На автозимнике Норильск-Хатанга открылся стационарный пост контроля за перевозкой охотничьих ресурсов. 10:21   Выучить английский за пару месяцев. К Универсиаде кондукторы Красноярска должны заговорить на иностранном языке.
10:09   В Норильске проходит традиционная благотворительная акция «Добрая ёлка». 09:31   Человек – главная ценность. В Норильске представили стратегию развития города до 2030 года.

 15 декабря 2018 
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 14 декабря 2018 
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15:45   Новогодний стол жителям края обойдется в среднем в 5 тысяч рублей. 15:32   О мерах ответственности работодателей за нарушения миграционного законодательства.
15:04   В библиотеках Норильска стартует неделя короткометражного кино. 14:44   2,5 года получил 30-летний норильчанин за кражу.
14:28   Сотрудники полиции провели совместный профилактический рейд с МЧС. 13:53   Не те времена. Норильская семья не заперла входную дверь и чуть не стала жертвой грабителя.
13:32   Нетрезвым за руль не садись! Дорожные полицейские Норильска проводят рейды. 12:19   Норильчане принимают участие в чемпионате Красноярского края по пауэрлифтингу (классическое троеборье и классический жим).
12:13   Приглашаем на юбилей! Ровеснице города, «Заполярной правде», - 65 лет! 10:49   Авиакомпания NordStar запускает новый сервис для пассажиров с ограниченными возможностями, интегрированный в систему бронирования авиабилетов на сайте www.nordstar.ru.
09:56   На автозимнике Норильск-Хатанга начал работу постоянный пост контроля за перевозкой охотничьих ресурсов. 09:39   В Красноярском крае утвержден график выплаты пенсий, пособий и иных социальных выплат через кредитные учреждения в 2019 году.
09:28   До 27 декабря в общественных приёмных Роспотребнадзора страны можно написать письмо Деду Морозу.

 13 декабря 2018 
17:42   С 1 января 2019 года Норильск переходит на вывоз бытового мусора силами регионального оператора. 17:35   На следующей неделе новый перевозчик выводит в Талнахе на маршрут 27 «К» восемь новых автобусов.
16:58   Чаще всего норильчане интересуются вопросами жилищно-коммунального хозяйства: таковы итоги прошедшего вчера общероссийского дня приема граждан. 16:55   42 млн рублей выплатил «Норникель» в муниципальный дорожный фонд за вред, причиненный местным дорогам.
16:44   В прокуратуре г. Норильска состоялось очередное совещание межведомственной рабочей группы по охране окружающей среды. 16:41   Транспортная полиция Норильска раскрыла кражу телефона в аэропорту.
16:18   В детском саду № 18 «Полянка» заменили систему водоснабжения. 15:56   В администрации города подвели итоги общероссийского дня приёма граждан.
15:35   Размер ежемесячных выплат на первого ребенка в Красноярском крае в 2019 году увеличится. 15:28   В Норильске сняли штормовое предупреждение.
15:18   22 декабря спортивный зал «Горняк» (ул. Строителей, 23) приглашает зрителей на чемпионат Норильска по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа среди мужчин и женщин. 15:18   Порядок размещения нестационарных торговых объектов будет урегулирован.
14:59   Порядок предоставления муниципальных квартир в коммерческий наём изменится: теперь квартиры будут предоставляться только тем гражданам, у кого нет другого жилья. 14:52   14 декабря в Агентстве развития Норильска пройдет мастерская на тему «Туристический кластер: вопросы и проблемы стратегического планирования».
14:46   В Норильске доверчивая пенсионерка лишилась сбережений в 185 тысяч рублей. 13:37   В предновогодние дни в «Арктике» норильчан ждут два ледовых шоу.
13:28   Норильский транспортный прокурор разъясняет: О законности увольнения работников по состоянию здоровья. 13:26   Более 100 тысяч просроченных яиц обнаружили сотрудники прокуратуры и Россельхознадзора на одной из оптовых баз в Норильске.
12:58   Мораторий на поправки в правила дорожного движения вводит ГИБДД, правда, только по своему ведомству. 12:43   Эксперимента не будет: в доме на ул. Талнахской, 35, не будут заварены мусоросборники в борьбе с грызунами.
11:41   Сегодня в Норильске открыли продажу авиабилетов по субсидированным тарифам. 11:05   В День Конституции в Отделе МВД по Норильску школьникам вручили главный документ – паспорт гражданина Российской Федерации
10:44   Норильские спортсмены и школьники, относящиеся к категории социально незащищенных, со следующего лета смогут отдыхать за счет муниципалитета, в том числе и на Черном море. 10:24   Из-за непогоды дорогу из Норильска в аэропорт закрыли.
09:20   На три года норильчанин может лишиться свободы за хранение марихуаны. 08:54   Приглашаем на юбилей! Ровеснице города, «Заполярной правде», - 65 лет!
08:49   На Норильск надвигается буря. В Кайеркане уже разыгрывается пурга.




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