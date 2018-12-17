Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

17 декабря 2018, 11:02



Подведены итоги экспресс-тестирования жителей Норильска на ВИЧ-инфекцию.

Норильчанам предложили пройти бесплатное экспресс-тестирование на три инфекции – ВИЧ, гепатиты В и С. Мобильная лаборатория работала четыре выходных дня с 15.00 до 21.00. Забор крови осуществлялся силами троих медицинских работников каждый день проведения акции. Дотестовое и послетестовое консультирование проводили специалисты службы профилактики наркомании отдела молодежной политики. Волонтеры - студенты норильского медицинского техникума - мотивировали посетителей СРК «Арена» пройти тестирование. Каждый участник акции получил подарки с логотипами акции, информационные материалы по профилактике ВИЧ/СПИДа. Три дня из четырех сопровождались концертно-развлекательными программами, в которых участвовали коллективы федерации брейк-данса «Дождь», образцовый художественный коллектив BrassBanda, ансамбль современного танца «Шкода», группа Barista и другие. Ярким моментом каждой программы был флешмоб, который поставили и исполняли студенты-медики. Итоги мероприятия: всего протестированы 834 человека, из них 375 мужчин и 459 женщин. Общее число людей, у которых тесты показали положительную реакцию, – 16 человек. По ВИЧ – положительная реакция у 4,2% от протестированных: только ВИЧ – 2 человека, мужчины; ВИЧ с гепатитом С – 3 человека, мужчины; гепатит С – 3 человека, мужчины; гепатит В – 8 человек, 4 мужчины и 4 женщины. Из тех, у кого результаты тестов оказались положительными, нет молодежи, это люди среднего и старшего возраста. Этот факт является подтверждением эффективности проводимой профилактической работы среди школьников и студентов Норильска. Население очень доброжелательно отнеслось к проводимой акции, говорили о ее значимости для нашего города, благодарили за организацию.

Просмотров:58 1, 2, 8 и 9 декабря в атриуме СРК «Арена» прошло городское тестирование в рамках акции «Россия, тестируйся!», приуроченное к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Мероприятие организовано при поддержке администрации города, территориального отдела здравоохранения Красноярского края в Норильске, отдела молодежной политики в сотрудничестве с благотворительным фондом «69 параллель» и Фондом помощи в области СПИДа (AHF Россия).Норильчанам предложили пройти бесплатное экспресс-тестирование на три инфекции – ВИЧ, гепатиты В и С. Мобильная лаборатория работала четыре выходных дня с 15.00 до 21.00. Забор крови осуществлялся силами троих медицинских работников каждый день проведения акции. Дотестовое и послетестовое консультирование проводили специалисты службы профилактики наркомании отдела молодежной политики. Волонтеры - студенты норильского медицинского техникума - мотивировали посетителей СРК «Арена» пройти тестирование. Каждый участник акции получил подарки с логотипами акции, информационные материалы по профилактике ВИЧ/СПИДа.Три дня из четырех сопровождались концертно-развлекательными программами, в которых участвовали коллективы федерации брейк-данса «Дождь», образцовый художественный коллектив BrassBanda, ансамбль современного танца «Шкода», группа Barista и другие. Ярким моментом каждой программы был флешмоб, который поставили и исполняли студенты-медики.Итоги мероприятия: всего протестированы 834 человека, из них 375 мужчин и 459 женщин. Общее число людей, у которых тесты показали положительную реакцию, – 16 человек. По ВИЧ – положительная реакция у 4,2% от протестированных: только ВИЧ – 2 человека, мужчины; ВИЧ с гепатитом С – 3 человека, мужчины; гепатит С – 3 человека, мужчины; гепатит В – 8 человек, 4 мужчины и 4 женщины. Из тех, у кого результаты тестов оказались положительными, нет молодежи, это люди среднего и старшего возраста. Этот факт является подтверждением эффективности проводимой профилактической работы среди школьников и студентов Норильска.Население очень доброжелательно отнеслось к проводимой акции, говорили о ее значимости для нашего города, благодарили за организацию.