Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

17 декабря 2018, 11:19



Клуб успешного родителя ждет посетителей, чтоб обсудить развитие речи детей

Справки по телефону 22-64-31.

Просмотров:12 Библиотека № 3 «Семейного чтения» приглашает молодых мам и пап в Клуб успешного родителя. 20 декабря в 11.00 состоится встреча с логопедом детского сада № 59 Ольгой Ламониной. Она расскажет, почему развитие мелкой моторики влияет на развитие речи, как научить ребенка говорить и что делать, если он неправильно произносит звуки или слова. А пока родители будут обсуждать эти вопросы, малыши (от двух лет и старше) могут увлекательно и с пользой провести время в игровом зале библиотеки.Справки по телефону 22-64-31.