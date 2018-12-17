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17 декабря 2018, 12:19



Норильск - лучший в области обеспечения безопасности жизнедеятельности. В городе подвели итоги работы в области гражданской обороны.

В своем докладе Андрей Магеров, начальник управления ГО и ЧС администрации Норильска, рассказал о работе подразделений в уходящем году. На сегодняшний день в аварийно-спасательном отряде экстренного реагирования служат 30 профессиональных спасателей. За год совершено 407 выездов на различные происшествия и аварийные ситуации, спасено 295 человек, оказана помощь населению в 90 случаях. Арсенал отряда норильских спасателей пополнился на четыре автомобиля повышенной проходимости, три высокопроходимых снегохода, два внедорожных транспортных средств «ТРЭКОЛ» и один снегоболотоход на гусеничном ходу, для улучшения качества подготовки выездов на оперативные и поисково-спасательные работы. ЕДДС Норильска за истекший период года по единому номеру 112 принято почти 67 тысяч сообщений, из которых 42 тысячи оказались ложными. Основные мероприятия и задачи в области ГО и ЧС на 2019 год, которые направлены на реализацию Основ государственной политики в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, присутствующим обозначил глава Норильска. Ринат Ахметчин особо отметил, что в очередной раз наш город признан лучшим в крае и занял первое место по результатам смотра-конкурса среди городских округов Красноярского края на звание: «Лучший орган местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности». В рамках встречи по итогам работы в сфере ГО и ЧС за 2018 год дипломами и благодарственными письмами награждены лучшие работники, учреждения и предприятия.

Просмотров:237 Учебный сбор, на котором были озвучены результаты совместной работы всех подразделений в сфере ГО и ЧС, состоялся под председательством главы города Рината Ахметчина.В своем докладе Андрей Магеров, начальник управления ГО и ЧС администрации Норильска, рассказал о работе подразделений в уходящем году. На сегодняшний день в аварийно-спасательном отряде экстренного реагирования служат 30 профессиональных спасателей. За год совершено 407 выездов на различные происшествия и аварийные ситуации, спасено 295 человек, оказана помощь населению в 90 случаях. Арсенал отряда норильских спасателей пополнился на четыре автомобиля повышенной проходимости, три высокопроходимых снегохода, два внедорожных транспортных средств «ТРЭКОЛ» и один снегоболотоход на гусеничном ходу, для улучшения качества подготовки выездов на оперативные и поисково-спасательные работы. ЕДДС Норильска за истекший период года по единому номеру 112 принято почти 67 тысяч сообщений, из которых 42 тысячи оказались ложными.Основные мероприятия и задачи в области ГО и ЧС на 2019 год, которые направлены на реализацию Основ государственной политики в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, присутствующим обозначил глава Норильска. Ринат Ахметчин особо отметил, что в очередной раз наш город признан лучшим в крае и занял первое место по результатам смотра-конкурса среди городских округов Красноярского края на звание: «Лучший орган местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности».В рамках встречи по итогам работы в сфере ГО и ЧС за 2018 год дипломами и благодарственными письмами награждены лучшие работники, учреждения и предприятия.