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17 декабря 2018, 12:34



Сборная Норильска по боксу среди юношей показала отличный результат на открытом первенстве Красноярского края.

В возрастной группе 2001-2002 годов рождения победителями стали Максим Кудинов и Абдулхалик Алиев. В группе 2005-2006 г. р. - Данил Горяников (в. к. 46 кг). Вторые места в категории 2003-2004 г. р. заняли Владимир Зарайский (в. к. 66 кг); в категории 2001-2002 г. р. - Даниил Мосин, Виктор Бубнов. Все ребята показали высокий уровень подготовки и хороший задел на более высокие старты. А Игорь Пряников получил специальный приз за волю к победе. Помимо этого, норильчане выступили на всероссийском турнире памяти Б. Грекова. К сожалению, команда Красноярского края, в составе которой были трое норильчан, довольствовались бронзовой медалью, но турнир ознаменовался для норильчан личными успехами. Данил Долганев, который занимается боксом только второй год, уже стал членом сборной команды России, кандидатом на поездку на первенство Европы и единственный из сборной края стал медалистом турнира. Еще один воспитанник норильской школы бокса Андрей Косенков стал чемпионом России и завоевал право боксировать на первенстве Европы. Это достижение - самое высокое в норильской школе бокса за всю его историю, и такие результаты дают повод гордиться ее воспитанниками и тренерами!

Просмотров:246 Первые места в возрастной группе 2003-2004 годов рождения заняли сразу несколько норильчан: Игорь Пряников (весовая категория 52 кг), Александр Сидельников (категория 54 кг), Владислав Ефремов (категория 57 кг).В возрастной группе 2001-2002 годов рождения победителями стали Максим Кудинов и Абдулхалик Алиев. В группе 2005-2006 г. р. - Данил Горяников (в. к. 46 кг).Вторые места в категории 2003-2004 г. р. заняли Владимир Зарайский (в. к. 66 кг); в категории 2001-2002 г. р. - Даниил Мосин, Виктор Бубнов. Все ребята показали высокий уровень подготовки и хороший задел на более высокие старты. А Игорь Пряников получил специальный приз за волю к победе.Помимо этого, норильчане выступили на всероссийском турнире памяти Б. Грекова. К сожалению, команда Красноярского края, в составе которой были трое норильчан, довольствовались бронзовой медалью, но турнир ознаменовался для норильчан личными успехами. Данил Долганев, который занимается боксом только второй год, уже стал членом сборной команды России, кандидатом на поездку на первенство Европы и единственный из сборной края стал медалистом турнира.Еще один воспитанник норильской школы бокса Андрей Косенков стал чемпионом России и завоевал право боксировать на первенстве Европы. Это достижение - самое высокое в норильской школе бокса за всю его историю, и такие результаты дают повод гордиться ее воспитанниками и тренерами!