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17 декабря 2018, 12:50



Норильские автоинспекторы подвели итоги рейда «Нетрезвый водитель».

Экипажи ДПС дежурили на улицах и в промышленных зонах города. Инспекторы проверяли весь проходящий транспорт. За время проведения мероприятия было выявлено шесть водителей, находившихся в алкогольном опьянении. В отношении одного из них собран материал для возбуждения уголовного дела по ст. 264.1 за повторное управление т/с в нетрезвом состоянии, сообщили в пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. Всего за время рейдов полицейскими выявлено 176 нарушений правил дорожного движения, в том числе: 42 водителя привлечено к ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности, четыре – за управление без прав. Кроме того, в ходе рейдов выявлено пять нарушений правил проезда пешеходных переходов. Семь автомобилей помещено на штрафстоянку.

Просмотров:228 Массовую проверку автолюбителей в рамках рейда «Нетрезвый водитель» провели госавтоинспекторы на улицах Большого Норильска с вечера пятницы по воскресенье.Экипажи ДПС дежурили на улицах и в промышленных зонах города. Инспекторы проверяли весь проходящий транспорт. За время проведения мероприятия было выявлено шесть водителей, находившихся в алкогольном опьянении. В отношении одного из них собран материал для возбуждения уголовного дела по ст. 264.1 за повторное управление т/с в нетрезвом состоянии, сообщили в пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Всего за время рейдов полицейскими выявлено 176 нарушений правил дорожного движения, в том числе: 42 водителя привлечено к ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности, четыре – за управление без прав. Кроме того, в ходе рейдов выявлено пять нарушений правил проезда пешеходных переходов. Семь автомобилей помещено на штрафстоянку.