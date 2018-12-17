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17 декабря 2018, 12:53



Полицейские Норильска сдали нормы ГТО.

Полицейские сдали нормативы на необходимом уровне, продемонстрировав достойную физическую подготовку. Участники акции получат знаки отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Просмотров:227 Мероприятие прошло во Дворце спорта «Арктика», участие в нем приняли 14 сотрудников отдела МВД России по г. Норильску. При выполнении спортивных упражнений сотрудники полиции продемонстрировали хорошую физическую подготовку. Участники выполняли следующие нормативы: прыжок в длину с места, наклон вперед из положения стоя, подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание – разгибание рук в упоре лежа и поднимание туловища из положения лежа, сообщает пресс-служба ведомства.Полицейские сдали нормативы на необходимом уровне, продемонстрировав достойную физическую подготовку. Участники акции получат знаки отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».