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17 декабря 2018, 12:57



В преддверии новогодних праздников полицейские предупреждают жителей Норильска о необходимости быть осторожными с пиротехникой.

Новый год всегда сопровождается красочными фейерверками, салютами и шумом от взрывов петард и хлопушек. Но кроме положительных эмоций, которые приносит запуск салютов, у такой забавы есть и другая сторона - опасность для здоровья людей. Соблюдение правил при использовании фейерверков и петард поможет избежать трагических последствий: 1. Ничего не покупайте с рук! При покупке фейерверков и петард обязательно спрашивайте у продавца наличие всех необходимых документов. 2. Всегда тщательно изучайте инструкцию перед запуском, т. к. фейерверки и петарды можно отнести к различным видам, все они имеют свои особенности запуска и меры безопасности. 3. Никогда не давайте детям самостоятельно запускать петарды. 4. Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой и не пытайтесь проверить или поджечь фитиль еще раз. Если фитиль погас или прогорел, а фейерверк не начал действовать, то следует выждать не менее 2-3 мин., чтобы удостовериться в неисправности. 5. Не запускайте пиротехнические изделия в квартирах, вблизи домов и на небольших огороженных территориях. Помните, что места для запуска каждого конкретного изделия должны быть указаны в инструкции. 6. Заранее определите место проведения фейерверка, площадку, на которой он будет производиться. При сильном и порывистом ветре лучше совсем отказаться от его запуска. Размер площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной на изделиях, которые будут использоваться при проведении фейерверка. 7. Уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до двух суток. После этого их можно выбросить с бытовым мусором. Категорически запрещается сжигать фейерверки на кострах. Согласно Постановления правительства РФ «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий» запрещена продажа фейерверков несовершеннолетним детям, если производителем не установлено другое возрастное ограничение. Правоохранители просят продавцов выполнять этот пункт с целью профилактики случаев детского травматизма. Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации влечет наложение штрафа в размере от 500 до 2000 рублей. Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена (ст. 14.2 КоАП РФ), влечет наложение административного штрафа в размере: на граждан, от 1500 до 2000 рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц – от 3000 до 4000 рублей; на юридических лиц – от 30 000 до 40 000 рублей. Сотрудники полиции призывают граждан быть законопослушными и соблюдать меры безопасности, чтобы праздник не обернулся трагедией.

Просмотров:249 В целях предотвращения несчастных случаев сотрудники отдела МВД России по г. Норильску призывают жителей Норильска соблюдать правила безопасности при использовании пиротехнических средств.Новый год всегда сопровождается красочными фейерверками, салютами и шумом от взрывов петард и хлопушек. Но кроме положительных эмоций, которые приносит запуск салютов, у такой забавы есть и другая сторона - опасность для здоровья людей.Соблюдение правил при использовании фейерверков и петард поможет избежать трагических последствий:1. Ничего не покупайте с рук! При покупке фейерверков и петард обязательно спрашивайте у продавца наличие всех необходимых документов.2. Всегда тщательно изучайте инструкцию перед запуском, т. к. фейерверки и петарды можно отнести к различным видам, все они имеют свои особенности запуска и меры безопасности.3. Никогда не давайте детям самостоятельно запускать петарды.4. Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой и не пытайтесь проверить или поджечь фитиль еще раз. Если фитиль погас или прогорел, а фейерверк не начал действовать, то следует выждать не менее 2-3 мин., чтобы удостовериться в неисправности.5. Не запускайте пиротехнические изделия в квартирах, вблизи домов и на небольших огороженных территориях. Помните, что места для запуска каждого конкретного изделия должны быть указаны в инструкции.6. Заранее определите место проведения фейерверка, площадку, на которой он будет производиться. При сильном и порывистом ветре лучше совсем отказаться от его запуска. Размер площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной на изделиях, которые будут использоваться при проведении фейерверка.7. Уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до двух суток. После этого их можно выбросить с бытовым мусором. Категорически запрещается сжигать фейерверки на кострах.Согласно Постановления правительства РФ «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий» запрещена продажа фейерверков несовершеннолетним детям, если производителем не установлено другое возрастное ограничение.Правоохранители просят продавцов выполнять этот пункт с целью профилактики случаев детского травматизма. Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации влечет наложение штрафа в размере от 500 до 2000 рублей. Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена (ст. 14.2 КоАП РФ), влечет наложение административного штрафа в размере: на граждан, от 1500 до 2000 рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц – от 3000 до 4000 рублей; на юридических лиц – от 30 000 до 40 000 рублей.Сотрудники полиции призывают граждан быть законопослушными и соблюдать меры безопасности, чтобы праздник не обернулся трагедией.