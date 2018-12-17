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17 декабря 2018, 14:18



К концу 2019 года половина жителей поселка Тухард переедут в новые квартиры.

Так, до конца 2018 года будут возведены и законсервированы до запуска систем тепловодоснабжения поселка 54 квартиры (27 двухквартирных домов), каждая площадью 42,7 кв. м. Подрядчиком работ выступает ООО «Стройбыт 2000». Строительство 12 квартир финансируется за счет средств районного бюджета – 20,4 млн рублей, 42 квартиры строятся за счет благотворительных средств компании «Норникель» - 71,4 млн рублей. Также завершаются работы по строительству Дома культуры, школы-детского сада и здания для размещения администрации, пункта полиции и почты. Данные объекты также до конца текущего года должны быть достроены и законсервированы. Здесь подрядчиком выступает ООО «СК Град». Объем бюджетных средств, направленных на финансирование данных объектов в 2018 году, составляет 60,5 млн рублей, объем благотворительных средств компании «Норникель» - 23 млн рублей. «В этом году специалистами ООО «ЭКОПРОЕКТ» была разработана проектно-сметная документация на строительство очистных сооружений. На сегодняшний день по проекту получено положительное заключение государственной экспертизы и определен подрядчик – ООО «НПМ». Стоимость строительно-монтажных работ и оборудования оценивается в 40,5 млн рублей. Работы финансируются за счет бюджета района», - рассказал Сергей Шаронов. Также он пояснил, что строительство объектов коммунальной инфраструктуры выполняют представители ООО «Таймырэнерго». В настоящий момент проводятся работы по строительству дизельной электростанции и котельной, на объектах уже возведены здания, ведется монтаж оборудования. Их ввод в эксплуатацию запланирован на следующий год, здесь же начнется строительство сетей тепло-, водоснабжения и электросетей, летом 2019 года будет запущена система отопления поселка. По завершению данных мероприятий в четвертом квартале следующего года будут созданы условия для переселения в новое жилье 50% жителей поселка Тухард. Реализация проекта по строительству и модернизации объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда для переселения тухардцев из аварийных, ветхих домов и временных строений (балков, вагон-домиков, блоков-контейнеров) началась в посёлке в прошлом году после подписания в рамках Красноярского экономического форума трехстороннего соглашения. Его участниками стали ПАО «ГМК «Норильский никель», АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, сообщает районная пресс-служба.

Просмотров:246 Все работы по строительству объектов в новом Тухарде, запланированные на текущий год, будут выполнены в полном объеме. Об этом рассказал заместитель главы Таймыра по вопросам развития инфраструктуры и завоза топливно-энергетических ресурсов Сергей Шаронов.Так, до конца 2018 года будут возведены и законсервированы до запуска систем тепловодоснабжения поселка 54 квартиры (27 двухквартирных домов), каждая площадью 42,7 кв. м. Подрядчиком работ выступает ООО «Стройбыт 2000». Строительство 12 квартир финансируется за счет средств районного бюджета – 20,4 млн рублей, 42 квартиры строятся за счет благотворительных средств компании «Норникель» - 71,4 млн рублей.Также завершаются работы по строительству Дома культуры, школы-детского сада и здания для размещения администрации, пункта полиции и почты. Данные объекты также до конца текущего года должны быть достроены и законсервированы. Здесь подрядчиком выступает ООО «СК Град». Объем бюджетных средств, направленных на финансирование данных объектов в 2018 году, составляет 60,5 млн рублей, объем благотворительных средств компании «Норникель» - 23 млн рублей.«В этом году специалистами ООО «ЭКОПРОЕКТ» была разработана проектно-сметная документация на строительство очистных сооружений. На сегодняшний день по проекту получено положительное заключение государственной экспертизы и определен подрядчик – ООО «НПМ». Стоимость строительно-монтажных работ и оборудования оценивается в 40,5 млн рублей. Работы финансируются за счет бюджета района», - рассказал Сергей Шаронов.Также он пояснил, что строительство объектов коммунальной инфраструктуры выполняют представители ООО «Таймырэнерго». В настоящий момент проводятся работы по строительству дизельной электростанции и котельной, на объектах уже возведены здания, ведется монтаж оборудования. Их ввод в эксплуатацию запланирован на следующий год, здесь же начнется строительство сетей тепло-, водоснабжения и электросетей, летом 2019 года будет запущена система отопления поселка.По завершению данных мероприятий в четвертом квартале следующего года будут созданы условия для переселения в новое жилье 50% жителей поселка Тухард.Реализация проекта по строительству и модернизации объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда для переселения тухардцев из аварийных, ветхих домов и временных строений (балков, вагон-домиков, блоков-контейнеров) началась в посёлке в прошлом году после подписания в рамках Красноярского экономического форума трехстороннего соглашения. Его участниками стали ПАО «ГМК «Норильский никель», АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, сообщает районная пресс-служба.