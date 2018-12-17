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17 декабря 2018, 14:19



Открытие городской новогодней ёлки и снежных городков состоится в конце этой недели.

В районе Талнах на площади Горняков маленьких и взрослых жителей города ждет яркое музыкальное представление «Праздник на 69 параллели». Главные герои - три веселых поросенка, будущие символы наступающего нового года, вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравят с праздником и зажгут огни на главной елке Талнаха. Веселье и задор праздника поддержат участники традиционной акции «Самый теплый хоровод». В Кайеркане фестиваль «Ёлка ФЕСТ» развернется на Центральной площади района, прилегающей к ул. Шахтерской, 9. Гостей праздника встретят сказочные персонажи – Полярная Сова, Белый Медведь, Северный Олень и Ёлочки. На праздник прибудет узнаваемый взрослыми и любимый маленькими норильчанами Северок, который расскажет о том, что символ уходящего года – Собака - уже подружилась с символом наступающего года – Свинкой - и очень хочет познакомить ее со всеми. Зрителей ждет встреча с Дедушкой Морозом и Снегурочкой, зажигательные согревающие танцы, большой хоровод вокруг ёлки. Кульминацией открытия снежного городка станет праздничный салют. 22 декабря в 16.00 в районе ул. Комсомольской, 33, состоится открытие снежного городка и городской новогодней елки «Новый год в гостях у Хрюшки!». Юных жителей города Норильска ждут танцы и песни под известные современные мотивы в компании сказочных героев, а также долгожданная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Все зрители станут свидетелями торжественной церемонии передачи правления от символа уходящего года - Собаки – символу наступающего года – Хрюшке. В этот же вечер ребята помогут Дедушке Морозу зажечь огни на главной елке Норильска. Завершится открытие праздничным салютом, а после него все гости смогут по достоинству оценить снежные фигурки, домики и ледяные горки снежного городка.

Просмотров:247 В пятницу, 21 декабря, в 18.00 на праздники приглашают Талнах и Кайеркан.В районе Талнах на площади Горняков маленьких и взрослых жителей города ждет яркое музыкальное представление «Праздник на 69 параллели». Главные герои - три веселых поросенка, будущие символы наступающего нового года, вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравят с праздником и зажгут огни на главной елке Талнаха. Веселье и задор праздника поддержат участники традиционной акции «Самый теплый хоровод».В Кайеркане фестиваль «Ёлка ФЕСТ» развернется на Центральной площади района, прилегающей к ул. Шахтерской, 9. Гостей праздника встретят сказочные персонажи – Полярная Сова, Белый Медведь, Северный Олень и Ёлочки. На праздник прибудет узнаваемый взрослыми и любимый маленькими норильчанами Северок, который расскажет о том, что символ уходящего года – Собака - уже подружилась с символом наступающего года – Свинкой - и очень хочет познакомить ее со всеми. Зрителей ждет встреча с Дедушкой Морозом и Снегурочкой, зажигательные согревающие танцы, большой хоровод вокруг ёлки. Кульминацией открытия снежного городка станет праздничный салют.22 декабря в 16.00 в районе ул. Комсомольской, 33, состоится открытие снежного городка и городской новогодней елки «Новый год в гостях у Хрюшки!». Юных жителей города Норильска ждут танцы и песни под известные современные мотивы в компании сказочных героев, а также долгожданная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Все зрители станут свидетелями торжественной церемонии передачи правления от символа уходящего года - Собаки – символу наступающего года – Хрюшке. В этот же вечер ребята помогут Дедушке Морозу зажечь огни на главной елке Норильска. Завершится открытие праздничным салютом, а после него все гости смогут по достоинству оценить снежные фигурки, домики и ледяные горки снежного городка.