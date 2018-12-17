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17 декабря 2018, 14:22



В 9-м туре Суперлиги МФК «Норильский никель» дома разгромил «Новую генерацию» из Сыктывкара - 8:3 и 8:2.

Ответная встреча мало чем отличалась от первой, хозяева площадки вновь доминировали и заслуженно победили. На этот раз результативными атаками у «Норникеля» отличились Сытин (2-я мин.), Сальников (3-я мин.), Канивец (9-я и 41-я мин.), Кудзиев (10-я и 38-я мин.), Гибадуллин (30-я мин.) и Котляров (34-я мин.). «Новая генерация» ответила точными ударами Рубцова (26-я мин.) и Емельянова (35 мин.). По итогам тура «Норильский никель» набрал 23 очка и сейчас вместе с «Сибиряком» делит 6-7 места турнирной таблицы. Следующий тур Суперлиги состоится лишь в новом году – 12-13 января северяне дома сыграют против самарских динамовцев, которые с 24 очками в активе закрепились на пятой позиции. Более подробный материал о встрече «Норильского никеля» и «Новой генерации» читайте в завтрашнем номере «Заполярной правды».

Просмотров:237 В составе норильчан голами отметились Кудзиев на 13-й, 37-й и 44-й минутах, Сучилин (16-я и 50-я мин.), Котляров (18-я мин.), Сальников (23-я мин.) и Сергеев (38-я мин.). За сыктывкарцев забивали Рубцов на 32-й, Прокушев на 43-й и Емельянов на 45-й минутах.Ответная встреча мало чем отличалась от первой, хозяева площадки вновь доминировали и заслуженно победили. На этот раз результативными атаками у «Норникеля» отличились Сытин (2-я мин.), Сальников (3-я мин.), Канивец (9-я и 41-я мин.), Кудзиев (10-я и 38-я мин.), Гибадуллин (30-я мин.) и Котляров (34-я мин.). «Новая генерация» ответила точными ударами Рубцова (26-я мин.) и Емельянова (35 мин.).По итогам тура «Норильский никель» набрал 23 очка и сейчас вместе с «Сибиряком» делит 6-7 места турнирной таблицы. Следующий тур Суперлиги состоится лишь в новом году – 12-13 января северяне дома сыграют против самарских динамовцев, которые с 24 очками в активе закрепились на пятой позиции.Более подробный материал о встрече «Норильского никеля» и «Новой генерации» читайте в завтрашнем номере «Заполярной правды».