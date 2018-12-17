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17 декабря 2018, 14:29



В АРН подвели итоги этнофестиваля «Большой Аргиш - 2018».

Директор Агентства развития Норильска Светлана Рубашкина поблагодарила партнеров фестиваля за надежное и качественное взаимодействие. Отметила, что все задуманное удалось воплотить благодаря слаженной работе объединенной команды Норильска и Таймыра. Глава города Норильска Ринат Ахметчин поддержал идею сделать фестиваль «Большой Аргиш» ежегодным общегородским праздником. Он поблагодарил Агентство развития Норильска за высокий профессионализм в организации фестиваля и координации работы его большой команды. Всего по итогам фестиваля благодарственные письма за содействие в организации и участие в «Большом Аргише - 2018» от АРН получили более 300 человек из Норильска, Дудинки и таймырских поселков.

Просмотров:262 На торжественной церемонии собрались руководители города, Заполярного филиала «Норникеля», медиакомпании «Северный город» и ГТРК, норильских городских учреждений, принимавших участие в подготовке и проведении фестиваля «Большой Аргиш - 2018».Директор Агентства развития Норильска Светлана Рубашкина поблагодарила партнеров фестиваля за надежное и качественное взаимодействие. Отметила, что все задуманное удалось воплотить благодаря слаженной работе объединенной команды Норильска и Таймыра.Глава города Норильска Ринат Ахметчин поддержал идею сделать фестиваль «Большой Аргиш» ежегодным общегородским праздником. Он поблагодарил Агентство развития Норильска за высокий профессионализм в организации фестиваля и координации работы его большой команды.Всего по итогам фестиваля благодарственные письма за содействие в организации и участие в «Большом Аргише - 2018» от АРН получили более 300 человек из Норильска, Дудинки и таймырских поселков.