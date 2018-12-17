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17 декабря 2018, 14:40



Таймыр может стать территорией опережающего развития с особым налоговым статусом.

Совещание с министрами, представителями регионов, главами госкорпораций провел Дмитрий Медведев. Собравшиеся обсудили планы по осуществлению инвестиционных проектов, благодаря которым северные территории получат возможности для развития. Одним из ключевых вопросов стала реализация инфраструктурных проектов при высокой потребности в ресурсах Арктической зоны – нефти и других полезных ископаемых – на отечественном и мировом рынках. Федеральные министры отметили важность проектов по разработке Пайяхской группы нефтяных месторождений и угольных запасов на Таймыре, в связи с чем предложили предоставить региону налоговые льготы — для этого создать на месте Таймырского Долгано-Ненецкого района территорию опережающего развития. В таких территориях действуют, как правило, крупные корпорации. Они инвестируют в производство, а государство за это понижает для них налоги. По российским законам, например, на территории опережающего развития ставка налога на прибыль снижается с 18 до 5%. «Важной задачей, по мнению Дмитрия Медведева, является синхронизация разработки месторождений с развитием инженерной, транспортной инфраструктуры, а также со строительством ледокольного и танкерного флота. Комплексное решение этих задач позволит вывести арктические регионы, в том числе и Красноярский край, на высокий уровень социально-экономического развития», – отметил заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов.

Просмотров:291 О том, что на Таймыре предложили создать территорию опережающего развития с особым налоговым статусом, заявили на совещании правительства России после торжественного запуска завода по сжижению природного газа в вахтовом поселке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба Таймырского муниципального района.Совещание с министрами, представителями регионов, главами госкорпораций провел Дмитрий Медведев. Собравшиеся обсудили планы по осуществлению инвестиционных проектов, благодаря которым северные территории получат возможности для развития.Одним из ключевых вопросов стала реализация инфраструктурных проектов при высокой потребности в ресурсах Арктической зоны – нефти и других полезных ископаемых – на отечественном и мировом рынках.Федеральные министры отметили важность проектов по разработке Пайяхской группы нефтяных месторождений и угольных запасов на Таймыре, в связи с чем предложили предоставить региону налоговые льготы — для этого создать на месте Таймырского Долгано-Ненецкого района территорию опережающего развития. В таких территориях действуют, как правило, крупные корпорации. Они инвестируют в производство, а государство за это понижает для них налоги. По российским законам, например, на территории опережающего развития ставка налога на прибыль снижается с 18 до 5%.