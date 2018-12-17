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17 декабря 2018, 14:54



Норильчане успешно выступили в чемпионате Красноярского края по классическому пауэрлифтингу и жиму штанги лежа.

Наталья Павлюк стала второй в жиме штанги лежа с результатом 75 кг (в весовой категории 72 кг). Она же заняла третье место в троеборье с результатом 335 кг. Павел Головко победил в троеборье с результатом 770 кг (в в/к 105 кг). Он же занял второе место в абсолютном первенстве среди мужчин. Кроме того, Борис Скрипко, Владислав Бедарьков и Денис Гребцов впервые выполнили норматив кандидата в мастера спорта; Марина Красовская и Наталья Павлюк подтвердили норматив КМС, а Павел Головко в очередной раз показал мастерский уровень.

Просмотров:261 Из Норильска на соревнования выехали семеро спортсменов (тренеры Евгений Кретов и Евгений Карев). По итогам состязаний двое наших атлетов возвращаются домой с медалями.Наталья Павлюк стала второй в жиме штанги лежа с результатом 75 кг (в весовой категории 72 кг). Она же заняла третье место в троеборье с результатом 335 кг.Павел Головко победил в троеборье с результатом 770 кг (в в/к 105 кг). Он же занял второе место в абсолютном первенстве среди мужчин.Кроме того, Борис Скрипко, Владислав Бедарьков и Денис Гребцов впервые выполнили норматив кандидата в мастера спорта; Марина Красовская и Наталья Павлюк подтвердили норматив КМС, а Павел Головко в очередной раз показал мастерский уровень.