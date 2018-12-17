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17 декабря 2018, 15:55



Норильский государственный индустриальный институт запустил уникальную программу подготовки бакалавров.

«Мы долго думали, как в формате бакалавриата за четыре года готовить специалистов по всем требованиям и к конкретным рабочим местам, и решили, что подготовка непосредственно к профессии должна быть в другом месте [на одном из предприятий компании, где выпускник в дальнейшем будет работать]. На последнем курсе бакалавриата мы с этого года открыли программу дополнительной профессиональной переподготовки», - отметил Дубров. Систему подготовки бакалавров, аналогов которой, по словам Дуброва, пока нет ни в одном вузе России, НГИИ запустил в 2018 году совместно с "Норильскникельремонтом". Часть дисциплин студенты последнего курса изучают в вузе, часть - непосредственно на предприятиях «Норникеля». Еще одна особенность программы заключается в том, что она сформирована по итогам исследования навыков и компетенций тех, кто уже окончил вуз. В частности, в "Норильскникельремонте" проанализировали, дефицит каких знаний есть у выпускников вуза, которые к ним приходят работать. Затем в НГИИ совместно с предприятием провели анализ допущенных пробелов и на его основе составили программу, которую экспериментально внедрили на направлении «Электроэнергетика и автоматизация». В 2019-2020 годах вуз планирует открывать магистратуру по электроэнергетике, строительству, механике, затем по металлургии, экономике и горному делу. «Магистерские программы - это маленький шаг в науку, а у нас это рядом - у «Норникеля» есть огромное количество задач по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, которые магистранты могли бы выполнять», - отметил собеседник ТАСС.

Просмотров:225 Набор учебных дисциплин и компетенций в вузе сформирован с учетом потребностей конкретного работодателя – компании «Норникель». О программе, а также планах по открытию на Таймыре магистратуры и новых направлений обучения и. о. ректора НГИИ Дмитрий Дубров рассказал ТАСС.Систему подготовки бакалавров, аналогов которой, по словам Дуброва, пока нет ни в одном вузе России, НГИИ запустил в 2018 году совместно с "Норильскникельремонтом". Часть дисциплин студенты последнего курса изучают в вузе, часть - непосредственно на предприятиях «Норникеля».Еще одна особенность программы заключается в том, что она сформирована по итогам исследования навыков и компетенций тех, кто уже окончил вуз. В частности, в "Норильскникельремонте" проанализировали, дефицит каких знаний есть у выпускников вуза, которые к ним приходят работать. Затем в НГИИ совместно с предприятием провели анализ допущенных пробелов и на его основе составили программу, которую экспериментально внедрили на направлении «Электроэнергетика и автоматизация».В 2019-2020 годах вуз планирует открывать магистратуру по электроэнергетике, строительству, механике, затем по металлургии, экономике и горному делу.