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17 декабря 2018, 16:07



Около 450 проектов за три года реализовали в Норильске волонтеры в рамках «Комбината добра».

«У нас получилось то, что мы задумали. За три года удалось посодействовать в решении некоторых социальных проблем города, сплотить и подружить между собой работников разных коллективов, выстроить горизонтальные связи между предприятиями. Ребята собрались в команды, причем кроме комбинатовских в программе участвуют представители некоммерческих организаций», - рассказала Светлана Сменкова, и. о. начальника управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля». Волонтерское движение в городе начиналось с небольшой группы активистов, теперь его масштаб достиг серьезной отметки: только за последний год в мероприятиях, которые провели более 200 волонтеров «Норникеля», волонтеры отработали более пяти тысяч часов.

Просмотров:231 Среди самых заметных за последний год можно отметить несколько проектов. Так 3300 участников благотворительного корпоративного забега «Норильск, беги со мной» собрали почти один миллион рублей на дорогостоящее лечение нуждающимся за рубежом. Участники экологического квеста «Настройся на эковолну» провели масштабную акцию по очистке набережной у озера Долгое. Экологический марафон «Понеслось» собрал под своим крылом две с половиной тысячи горожан, все они стали участниками десятков мастер-классов, фестивалей, экологических и просветительских акций.Волонтерское движение в городе начиналось с небольшой группы активистов, теперь его масштаб достиг серьезной отметки: только за последний год в мероприятиях, которые провели более 200 волонтеров «Норникеля», волонтеры отработали более пяти тысяч часов.