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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:38 Ремонт коллектора по улице Ленинградской завершится до конца этого года.
16:57 10 дней с 10% скидкой. Купить билет и выбрать место в самолете можно с телефона. Новое мобильное приложение запустила авиакомпания NordStar.
16:54 В Агентстве развития Норильска состоялась мастерская на тему «Туристический кластер: вопросы и проблемы стратегического планирования».
16:23 Сегодня известному горожанину, старейшему заполярковцу, заслуженному юристу России Вячеславу Николаевичу Ханжину исполнилось 87 лет.
16:07 Около 450 проектов за три года реализовали в Норильске волонтеры в рамках «Комбината добра».
15:55 Норильский государственный индустриальный институт запустил уникальную программу подготовки бакалавров.
15:08 Опубликованы проекты расписаний ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 2019 года.
14:54 Норильчане успешно выступили в чемпионате Красноярского края по классическому пауэрлифтингу и жиму штанги лежа.
14:40 Таймыр может стать территорией опережающего развития с особым налоговым статусом.
14:29 В АРН подвели итоги этнофестиваля «Большой Аргиш - 2018».
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