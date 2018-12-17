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17 декабря 2018, 16:23



Сегодня известному горожанину, старейшему заполярковцу, заслуженному юристу России Вячеславу Николаевичу Ханжину исполнилось 87 лет.

Вячеслав Николаевич Ханжин, знаток норильской истории и культуры, известен и замечательными публикациями. Он автор воспоминаний в многотомном издании «О времени, о Норильске, о себе», сборника стихов «Антиболь» и книги уникальных мемуаров «Мой Норильск в законе, горе и любви». Два года назад именитый горожанин Вячеслав Ханжин был отмечен медалью «За заслуги перед городом Норильском». Шлем нашему другу и коллеге по «Заполярной правде», которая в декабре отмечает свое 65-летие, самые добрые пожелания здоровья и плодотворной деятельности на благо Норильска.

Просмотров:238 Вячеслав Николаевич приехал в Норильск в 1954 году. Начинал работать старшим следователем прокуратуры, принимал участие в реабилитации сотен безвинных узников Норильлага. Вячеслав Ханжин сотрудничал как внештатный корреспондент с «Заполярной правдой». В конце 1950-х был общественным редактором «Молодежной страницы» городской газеты, когда возглавлял отдел пропаганды и агитации Норильского горкома комсомола. А затем 40 лет Вячеслав Николаевич верой и правдой служил правосудию - трудился судьей в Норильском городском суде. И, несмотря на занятость, старался не пропускать все значимые культурные события в Норильске. В последние годы Вячеслав Николаевич - учитель права в 4-й гимназии. И, как сам утверждает, рядом с талантливыми гимназистами только молодеет.Вячеслав Николаевич Ханжин, знаток норильской истории и культуры, известен и замечательными публикациями. Он автор воспоминаний в многотомном издании «О времени, о Норильске, о себе», сборника стихов «Антиболь» и книги уникальных мемуаров «Мой Норильск в законе, горе и любви».Два года назад именитый горожанин Вячеслав Ханжин был отмечен медалью «За заслуги перед городом Норильском». Шлем нашему другу и коллеге по «Заполярной правде», которая в декабре отмечает свое 65-летие, самые добрые пожелания здоровья и плодотворной деятельности на благо Норильска.