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17 декабря 2018, 16:54



В Агентстве развития Норильска состоялась мастерская на тему «Туристический кластер: вопросы и проблемы стратегического планирования».

«Для меня особенности Норильска очевидны. Важно, чтобы ваши специалисты здесь, на территории, начали грамотно готовиться к программе формирования арктического кластера. Арктика сегодня - определенный тренд. В этой связи интересен вектор развития круизов и маршрутов круизных судов на территории арктических островов и архипелагов. Попасть на Новую Землю, Землю Франца-Иосифа, пройти через Берингов пролив - вопрос большой удачи! С точки зрения туризма это редкое направление, но оно сегодня развивается, оно востребовано», - отметила гостья Норильска. Данная встреча оказалась полезна для северян, желающих развивать туризм на нашей территории - в плане систематизации информации, знаний и опыта. Участники беседы пришли к выводу, что надо объединяться, разрабатывать программу, последовательно претворять ее в жизнь. Стоит также оценить свой потенциал и донести до всего мира информацию о том, что у нас на территории есть замечательного: через создание сайта, через ненавязчивое информирование. «Вспомните, как с фильма «Территория» возник интерес к Путоранам, а после картины «Левиафан» - к побережью Баренцева моря… Это еще раз подчеркивает тот факт, что сфера туризма считается сферой гуманитарной», - подчеркнула Марина Смирнова.

Просмотров:208 Встречу с представителями норильского бизнеса и общественных организаций провела руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма компании «Кушман энд Вэйкфилд» Марина Смирнова. Она рассмотрела понятие «туристический кластер» и причину его популярности, рассказала, какие сложности возникают в процессе стратегического планирования, объяснила, что нужно учитывать, чтобы реализовать успешные туристические проекты.Данная встреча оказалась полезна для северян, желающих развивать туризм на нашей территории - в плане систематизации информации, знаний и опыта. Участники беседы пришли к выводу, что надо объединяться, разрабатывать программу, последовательно претворять ее в жизнь. Стоит также оценить свой потенциал и донести до всего мира информацию о том, что у нас на территории есть замечательного: через создание сайта, через ненавязчивое информирование.