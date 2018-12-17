Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

17 декабря 2018, 16:57



10 дней с 10% скидкой. Купить билет и выбрать место в самолете можно с телефона. Новое мобильное приложение запустила авиакомпания NordStar.

Помимо основных возможностей приложения – удобного подбора билетов на рейсы авиакомпании NordStar, подбора оптимального тарифа, оформления дополнительных услуг и оплаты оформленных авиабилетов – пассажиры смогут оперативно получать информацию о своем рейсе и полезную информацию о предложениях от авиакомпании. В честь запуска мобильного приложения, а также в рамках празднования своего 10-летия авиакомпания NordStar дарит всем пассажирам возможность приобрести билеты со скидкой 10% при оформлении и оплате через мобильное приложение. Акция действует в течение 10 дней в период с 17 по 26 декабря и распространяется на все регулярные рейсы авиакомпании.

Просмотров:220 С помощью нового приложения пассажиры смогут подобрать и оформить авиабилет в любом удобном для них месте со своего мобильного устройства. Мобильное приложение доступно бесплатно для скачивания в App Store, в ближайшие дни доступ к приложению появится и в Google Play Market, сообщает пресс-служба авиакомпании.Помимо основных возможностей приложения – удобного подбора билетов на рейсы авиакомпании NordStar, подбора оптимального тарифа, оформления дополнительных услуг и оплаты оформленных авиабилетов – пассажиры смогут оперативно получать информацию о своем рейсе и полезную информацию о предложениях от авиакомпании.В честь запуска мобильного приложения, а также в рамках празднования своего 10-летия авиакомпания NordStar дарит всем пассажирам возможность приобрести билеты со скидкой 10% при оформлении и оплате через мобильное приложение. Акция действует в течение 10 дней в период с 17 по 26 декабря и распространяется на все регулярные рейсы авиакомпании.