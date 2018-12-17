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17 декабря 2018, 17:38



Ремонт коллектора по улице Ленинградской завершится до конца этого года.

Кроме этого на средства, выделенные в рамках четырехстороннего соглашения, были отремонтированы: магистральный коллектор по улице Нансена (участок от жилого дома № 62 до дома № 70); инженерные коммуникации в районе Талнах по улице Таймырской; верхний ярус железобетонного коллектора на Солнечном проезде (от жилого дома № 31 до улицы Набережная Урванцева), а также инженерные коммуникации в Талнахе в районе дома № 7 на улице Таймырской. На средства тарифной составляющей МУП «КОС» ремонтировался радиальный коллектор по Солнечному проезду; водопровод по улице Ленинградской; трубопроводы прямой и обратной линии теплосети, который находится на Нансена, 86а, а также коллектор на Талнахской, 45. Для справки: ремонт одного погонного метра коллектора обходится примерно в 70 тысяч рублей. Ремонт коллекторов продолжится и в следующем, 2019 году.

Просмотров:199 В 2018 году в рамках четырехстороннего соглашения силами подрядных организаций выполнены работы по замене инженерных сетей тепловодоснабжения и водоотведения в объеме 1300 погонных метров на общую сумму 42,2 миллиона рублей. Работы проводились за счет местного и краевого бюджетов. Вместе с этим в рамках собственной производственной программы капитальных ремонтов МУП «КОС» была выполнена замена 2200 погонных метров инженерных сетей тепловодоснабжения и водоотведения в счет тарифной составляющей на сумму 78,8 миллиона рублей.Кроме этого на средства, выделенные в рамках четырехстороннего соглашения, были отремонтированы: магистральный коллектор по улице Нансена (участок от жилого дома № 62 до дома № 70); инженерные коммуникации в районе Талнах по улице Таймырской; верхний ярус железобетонного коллектора на Солнечном проезде (от жилого дома № 31 до улицы Набережная Урванцева), а также инженерные коммуникации в Талнахе в районе дома № 7 на улице Таймырской. На средства тарифной составляющей МУП «КОС» ремонтировался радиальный коллектор по Солнечному проезду; водопровод по улице Ленинградской; трубопроводы прямой и обратной линии теплосети, который находится на Нансена, 86а, а также коллектор на Талнахской, 45.Для справки: ремонт одного погонного метра коллектора обходится примерно в 70 тысяч рублей. Ремонт коллекторов продолжится и в следующем, 2019 году.