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18 декабря 2018, 09:22

Вчера на ВОЛС произошла авария.


Проблемы со связью начались в  17.56.  Как сообщили в компании "Единство", авария случилась на участке Ванкорское месторождение - п. Сидоровск.
Аварийная бригада прибыла на место повреждения волоконно-оптического кабеля (39,5 км от Ванкорского месторождения) и приступила к устранению аварии только ночью в 3.30.
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Комментарии

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Чернышева Елена Николаевна: Здравствуйте, что я хочу сказать, первое, что раньше была рассылка по смс, по аварии на ВОЛС, теперь никакого оповещения. Во вторых, по поводу интернета, что скорость не такая, как оговариволось, с приходом к нам в Норильск. Как провели к нам ВОЛС, у нас в НПР, постоянно обрывается связь, никакого оповещения. Связь очень дорогая, как будто мы ещё используем спутниковую, обещали с приходом ВОЛС, цены упадут, но ничто не произошло, только какие-то тарифы не выгодные. Я езжу всегда в отпуск, и на материка цены ниже наших на тарифы, мтс, теле2, билайн, и др. Асобенно, по сети, скорость не превышает 2-5 мб секунуа, должна хотя бы не ниже40 мб. секунду. Примите меры и напишите мне лично, что вообще какое-то безобразие, беспредел.


    Список новостей

 18 декабря 2018 
14:57   Почти 95 миллионов рублей заработной платы недополучили работники в Красноярском крае. 14:37   С 1 января 2019 года протяженность автобусных маршрутов № 6 и № 11 уменьшится на полтора километра.
14:31   К 2030 году планируется улучшить транспортное сообщение Норильска с материком. 14:09   Что поможет стать Норильску экологически благополучным? Администрация города в Стратегии развития Норильска до 2030 года определила целевые ориентиры в этой области.
13:14   Бюджет Норильска на ближайшие три года принят в трёх чтениях. 12:38   В Стратегии социально-экономического развития Норильска до 2030 года определена миссия города на уровне страны, региона и на межмуниципальном уровне.
11:49   МВД меняет правила прохождения техосмотра. 11:40   Накануне православные отмечали день памяти Великомученицы Варвары, которая считается покровительницей горняков.
11:10   Многодетные семьи теперь тоже могут расчитывать на льготные авиабилеты по программе субсидированния авиаперевозок. 10:50   В арт-резиденции Норильска пройдет встреча с художницей из Северной столицы.
10:28   Сегодня в Норильске проживают 180 тысяч человек. И население Норильска одно из самых молодых в стране. 09:22   Вчера на ВОЛС произошла авария.

 17 декабря 2018 
17:38   Ремонт коллектора по улице Ленинградской завершится до конца этого года. 16:57   10 дней с 10% скидкой. Купить билет и выбрать место в самолете можно с телефона. Новое мобильное приложение запустила авиакомпания NordStar.
16:54   В Агентстве развития Норильска состоялась мастерская на тему «Туристический кластер: вопросы и проблемы стратегического планирования». 16:23   Сегодня известному горожанину, старейшему заполярковцу, заслуженному юристу России Вячеславу Николаевичу Ханжину исполнилось 87 лет.
16:07   Около 450 проектов за три года реализовали в Норильске волонтеры в рамках «Комбината добра». 15:55   Норильский государственный индустриальный институт запустил уникальную программу подготовки бакалавров.
15:08   Опубликованы проекты расписаний ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 2019 года. 14:54   Норильчане успешно выступили в чемпионате Красноярского края по классическому пауэрлифтингу и жиму штанги лежа.
14:40   Таймыр может стать территорией опережающего развития с особым налоговым статусом. 14:29   В АРН подвели итоги этнофестиваля «Большой Аргиш - 2018».
14:22   В 9-м туре Суперлиги МФК «Норильский никель» дома разгромил «Новую генерацию» из Сыктывкара - 8:3 и 8:2. 14:19   Открытие городской новогодней ёлки и снежных городков состоится в конце этой недели.
14:18   К концу 2019 года половина жителей поселка Тухард переедут в новые квартиры. 12:57   В преддверии новогодних праздников полицейские предупреждают жителей Норильска о необходимости быть осторожными с пиротехникой.
12:53   Полицейские Норильска сдали нормы ГТО. 12:50   Норильские автоинспекторы подвели итоги рейда «Нетрезвый водитель».
12:34   Сборная Норильска по боксу среди юношей показала отличный результат на открытом первенстве Красноярского края. 12:19   Норильск - лучший в области обеспечения безопасности жизнедеятельности. В городе подвели итоги работы в области гражданской обороны.
11:19   Клуб успешного родителя ждет посетителей, чтобы обсудить развитие речи детей. 11:02   Подведены итоги экспресс-тестирования жителей Норильска на ВИЧ-инфекцию.
10:27   На автозимнике Норильск-Хатанга открылся стационарный пост контроля за перевозкой охотничьих ресурсов. 10:21   Выучить английский за пару месяцев. К Универсиаде кондукторы Красноярска должны заговорить на иностранном языке.
10:09   В Норильске проходит традиционная благотворительная акция «Добрая ёлка». 09:31   Человек – главная ценность. В Норильске представили стратегию развития города до 2030 года.

 15 декабря 2018 
12:27   Утверждены тарифа на вывоз ТКО в Красноярском крае, в том числе и для Норильска 11:35   Глава Таймыра Сергей Ткаченко досрочно сложил полномочия

 14 декабря 2018 
16:39   На этих выходных МФК «Норильский никель» дома проведет очередные игры Суперлиги 16:20   В 2019 году на развитие спорта Красноярский край получит из федерального бюджета более 260 миллионов рублей
15:45   Новогодний стол жителям края обойдется в среднем в 5 тысяч рублей. 15:32   О мерах ответственности работодателей за нарушения миграционного законодательства.
15:04   В библиотеках Норильска стартует неделя короткометражного кино. 14:44   2,5 года получил 30-летний норильчанин за кражу.
14:28   Сотрудники полиции провели совместный профилактический рейд с МЧС. 13:53   Не те времена. Норильская семья не заперла входную дверь и чуть не стала жертвой грабителя.
13:32   Нетрезвым за руль не садись! Дорожные полицейские Норильска проводят рейды. 12:19   Норильчане принимают участие в чемпионате Красноярского края по пауэрлифтингу (классическое троеборье и классический жим).
12:13   Приглашаем на юбилей! Ровеснице города, «Заполярной правде», - 65 лет! 10:49   Авиакомпания NordStar запускает новый сервис для пассажиров с ограниченными возможностями, интегрированный в систему бронирования авиабилетов на сайте www.nordstar.ru.




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