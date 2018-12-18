Комментарии



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Чернышева Елена Николаевна: Здравствуйте, что я хочу сказать, первое, что раньше была рассылка по смс, по аварии на ВОЛС, теперь никакого оповещения. Во вторых, по поводу интернета, что скорость не такая, как оговариволось, с приходом к нам в Норильск. Как провели к нам ВОЛС, у нас в НПР, постоянно обрывается связь, никакого оповещения. Связь очень дорогая, как будто мы ещё используем спутниковую, обещали с приходом ВОЛС, цены упадут, но ничто не произошло, только какие-то тарифы не выгодные. Я езжу всегда в отпуск, и на материка цены ниже наших на тарифы, мтс, теле2, билайн, и др. Асобенно, по сети, скорость не превышает 2-5 мб секунуа, должна хотя бы не ниже40 мб. секунду. Примите меры и напишите мне лично, что вообще какое-то безобразие, беспредел.



