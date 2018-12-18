Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

18 декабря 2018, 10:28



Сегодня в Норильске проживают 180 тысяч человек. И население Норильска одно из самых молодых в стране.

Доля работников группы компаний "Норникель" в общем числе работающих составляет 52%. В промышленной отрасли работают 38 703 горожанина, в социальной сфере - 15 014 человек, на транспорте - 9815, в сфере торговли - 8315, в строительстве - 7898, государственным управлением, военной безопасностью и административной деятельностью занимаются 6642 норильчанина, 11 444 человека заняты в сфере "Прочие виды услуг". Наш город занимает первое место среди городов Красноярского края и Арктической зоны по объему отгруженных товаров на душу населения - 3340 тысяч рублей. Также мы на первом месте по объему инвестиций в основной капитал на душу населения - 348,2 тысячи рублей. По уровню заработной платы работников крупных и средних организаций, которая, по данным, приведенным заместителем главы города по экономике и финансам Ириной Перетятко, составляет 88,3 тысячи рублей, Норильск среди городов Арктической зоны на втором месте. И также на втором месте мы по налоговым и неналоговым доходам населения на одного жителя среди городов Арктической зоны - 42,4 тысячи рублей. Доля Норильска в промышленном производстве Красноярского края составляет 30%.

Просмотров:251 Средний возраст норильчанина - 33 года (в крае - 38, по РФ - 40).Доля работников группы компаний "Норникель" в общем числе работающих составляет 52%. В промышленной отрасли работают 38 703 горожанина, в социальной сфере - 15 014 человек, на транспорте - 9815, в сфере торговли - 8315, в строительстве - 7898, государственным управлением, военной безопасностью и административной деятельностью занимаются 6642 норильчанина, 11 444 человека заняты в сфере "Прочие виды услуг".Наш город занимает первое место среди городов Красноярского края и Арктической зоны по объему отгруженных товаров на душу населения - 3340 тысяч рублей. Также мы на первом месте по объему инвестиций в основной капитал на душу населения - 348,2 тысячи рублей.По уровню заработной платы работников крупных и средних организаций, которая, по данным, приведенным заместителем главы города по экономике и финансам Ириной Перетятко, составляет 88,3 тысячи рублей, Норильск среди городов Арктической зоны на втором месте. И также на втором месте мы по налоговым и неналоговым доходам населения на одного жителя среди городов Арктической зоны - 42,4 тысячи рублей.Доля Норильска в промышленном производстве Красноярского края составляет 30%.