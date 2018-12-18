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18 декабря 2018, 10:50

В арт-резиденции Норильска пройдет встреча с художницей из Северной столицы.


20 декабря в 18.30 в арт-резиденции (Б. Хмельницкого, 1, цоколь) состоится встреча с художником, куратором выставочных и образовательных проектов Екатериной Юшкевич (Санкт-Петербург) в формате artist talk. В Норильске резидент PolArt реализует партисипаторный проект «Хорошая история про Норильск».
В Норильске Екатерина Юшкевич не впервые. В 2014 году она представляла выставку «Молодая фотография» совместно с Фондом информационных и культурных программ «ФотоДепартамент».
Проект «Хорошая история про Норильск» стал одним из пяти победителей российского конкурса арт-резиденции по поддержке самых ярких и смелых идей, ориентированных на  художественное исследование городской среды Норильска, формирование нового художественного взгляда на город и развитие арт-среды. Проект Екатерины Юшкевич тесным образом связан с норильчанами, они станут главными героями и действующими лицами. «Художник, работающий с фотографией» планирует исследовать городские и личные архивы горожан, истории и семейные традиции празднования Нового года. В своих авторских проектах художник исследует отношения между документом, памятью, историей и человеком. В фокусе внимания взаимоотношения большой, официальной истории и маленькой – в частной человеческой жизни. Результат проекта Екатерина представит накануне праздника.
На первой встрече Екатерина Юшкевич ждет норильчан, готовых рассказать свою историю и стать частью проекта. В свою очередь художник расскажет подробнее о себе, проекте и о том, как случайная встреча с фотографией может спровоцировать целую череду событий и практик, стать участником которых может каждый из нас.
Грантовая программа PolArt-резиденции реализуется МВК «Музей Норильска» при поддержке администрации Норильска, компании «Норникель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей», а также при организационной поддержке благотворительного фонда «Территория добра».

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