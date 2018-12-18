Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

18 декабря 2018, 10:50



В арт-резиденции Норильска пройдет встреча с художницей из Северной столицы.

В Норильске Екатерина Юшкевич не впервые. В 2014 году она представляла выставку «Молодая фотография» совместно с Фондом информационных и культурных программ «ФотоДепартамент». Проект «Хорошая история про Норильск» стал одним из пяти победителей российского конкурса арт-резиденции по поддержке самых ярких и смелых идей, ориентированных на художественное исследование городской среды Норильска, формирование нового художественного взгляда на город и развитие арт-среды. Проект Екатерины Юшкевич тесным образом связан с норильчанами, они станут главными героями и действующими лицами. «Художник, работающий с фотографией» планирует исследовать городские и личные архивы горожан, истории и семейные традиции празднования Нового года. В своих авторских проектах художник исследует отношения между документом, памятью, историей и человеком. В фокусе внимания взаимоотношения большой, официальной истории и маленькой – в частной человеческой жизни. Результат проекта Екатерина представит накануне праздника. На первой встрече Екатерина Юшкевич ждет норильчан, готовых рассказать свою историю и стать частью проекта. В свою очередь художник расскажет подробнее о себе, проекте и о том, как случайная встреча с фотографией может спровоцировать целую череду событий и практик, стать участником которых может каждый из нас. Грантовая программа PolArt-резиденции реализуется МВК «Музей Норильска» при поддержке администрации Норильска, компании «Норникель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей», а также при организационной поддержке благотворительного фонда «Территория добра».

Просмотров:191 20 декабря в 18.30 в арт-резиденции (Б. Хмельницкого, 1, цоколь) состоится встреча с художником, куратором выставочных и образовательных проектов Екатериной Юшкевич (Санкт-Петербург) в формате artist talk. В Норильске резидент PolArt реализует партисипаторный проект «Хорошая история про Норильск».В Норильске Екатерина Юшкевич не впервые. В 2014 году она представляла выставку «Молодая фотография» совместно с Фондом информационных и культурных программ «ФотоДепартамент».Проект «Хорошая история про Норильск» стал одним из пяти победителей российского конкурса арт-резиденции по поддержке самых ярких и смелых идей, ориентированных на художественное исследование городской среды Норильска, формирование нового художественного взгляда на город и развитие арт-среды. Проект Екатерины Юшкевич тесным образом связан с норильчанами, они станут главными героями и действующими лицами. «Художник, работающий с фотографией» планирует исследовать городские и личные архивы горожан, истории и семейные традиции празднования Нового года. В своих авторских проектах художник исследует отношения между документом, памятью, историей и человеком. В фокусе внимания взаимоотношения большой, официальной истории и маленькой – в частной человеческой жизни. Результат проекта Екатерина представит накануне праздника.На первой встрече Екатерина Юшкевич ждет норильчан, готовых рассказать свою историю и стать частью проекта. В свою очередь художник расскажет подробнее о себе, проекте и о том, как случайная встреча с фотографией может спровоцировать целую череду событий и практик, стать участником которых может каждый из нас.Грантовая программа PolArt-резиденции реализуется МВК «Музей Норильска» при поддержке администрации Норильска, компании «Норникель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей», а также при организационной поддержке благотворительного фонда «Территория добра».