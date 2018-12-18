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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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14:57 Почти 95 миллионов рублей заработной платы недополучили работники в Красноярском крае.
14:37 С 1 января 2019 года протяженность автобусных маршрутов № 6 и № 11 уменьшится на полтора километра.
14:31 К 2030 году планируется улучшить транспортное сообщение Норильска с материком.
14:09 Что поможет стать Норильску экологически благополучным? Администрация города в Стратегии развития Норильска до 2030 года определила целевые ориентиры в этой области.
13:14 Бюджет Норильска на ближайшие три года принят в трёх чтениях.
12:38 В Стратегии социально-экономического развития Норильска до 2030 года определена миссия города на уровне страны, региона и на межмуниципальном уровне.
11:49 МВД меняет правила прохождения техосмотра.
11:40 Накануне православные отмечали день памяти Великомученицы Варвары, которая считается покровительницей горняков.
11:10 Многодетные семьи теперь тоже могут расчитывать на льготные авиабилеты по программе субсидированния авиаперевозок.
10:50 В арт-резиденции Норильска пройдет встреча с художницей из Северной столицы.
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