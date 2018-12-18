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18 декабря 2018, 11:10



Многодетные семьи теперь тоже могут расчитывать на льготные авиабилеты по программе субсидированния авиаперевозок.

Воспользоваться льготами могут россияне в возрасте до 22 лет включительно, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60, инвалиды I группы и сопровождающие их лица, сопровождающие детей–инвалидов с детства II и III группы. По новым правилам к этим категориям добавились и многодетные семьи.

Просмотров:220 Правительство России утвердило новые правила предоставления льгот на перелеты. Теперь приобрести билет по спецтарифам из Норильска можно в девять городов: Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск, Сочи, Минеральные Воды, Уфу, Ростов-на-Дону, Екатеринбург. Субсидированные авиаперевозки стали круглогодичными. Ранее они осуществлялись с марта по декабрь.Воспользоваться льготами могут россияне в возрасте до 22 лет включительно, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60, инвалиды I группы и сопровождающие их лица, сопровождающие детей–инвалидов с детства II и III группы. По новым правилам к этим категориям добавились и многодетные семьи.