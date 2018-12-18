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18 декабря 2018, 11:40



Накануне православные отмечали день памяти Великомученицы Варвары, которая считается покровительницей горняков.



Просмотров:197 В рудной столице к шахтерскому празднику в августе этого года на пожертвования горняков был установлен и освящен киот с изображением небесной покровительницы рударей, а уже в сентябре святейший патриарх Кирилл освятил место в районе улицы Бауманской под строительство храма великомученицы Варвары. Епископ Норильский Агафангел в канун праздника поделился с «Заполярной правдой», что работа по подготовке строительства храма в Талнахе идет полным ходом. Сейчас готовится проект храмового комплекса на 500 человек, в следующем году планируют забить первые сваи. Строительство за счет средств «Норникеля» рассчитано на три года.