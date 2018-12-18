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18 декабря 2018, 11:49



МВД меняет правила прохождения техосмотра.

МВД России предлагает не допускать до технического осмотра транспортные средства, комплектующие которых были заменены без отражения замены в соответствующих документах, сообщает НИА-Красноярск со ссылкой на ТАСС. Перед началом проведения ТО специалист должен сверить номера кузова, рамы, кабины, шасси транспортного средства и сверить их с данными, которые есть в документе. Если номера не совпадают, он отказывает в услуге заявителю и вносит соответствующую запись в единую информационную систему, говорится в сообщении. Кроме того, депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, о введении фото- и видеофиксации при проведении ТО.

Просмотров:203 Документ, касающийся правил прохождения техосмотра, МВД опубликовало на своем сайте. В частности, под особую категорию попадают машины, на которых заменены те или иные части, без указания новых номеров в документе.МВД России предлагает не допускать до технического осмотра транспортные средства, комплектующие которых были заменены без отражения замены в соответствующих документах, сообщает НИА-Красноярск со ссылкой на ТАСС.Перед началом проведения ТО специалист должен сверить номера кузова, рамы, кабины, шасси транспортного средства и сверить их с данными, которые есть в документе. Если номера не совпадают, он отказывает в услуге заявителю и вносит соответствующую запись в единую информационную систему, говорится в сообщении.Кроме того, депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, о введении фото- и видеофиксации при проведении ТО.