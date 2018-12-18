Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

18 декабря 2018, 12:38



В Стратегии социально-экономического развития Норильска до 2030 года определена миссия города на уровне страны, региона и на межмуниципальном уровне.

На уровне региона Норильск будет выглядеть как развитый промышленный индустриальный город, консолидирующий и координирующий центр, место для полноценного и комфортного семейного проживания квалифицированных кадров, задействованных в освоении Арктики. На городском (межмуниципальном) уровне Норильск станет арктическим городом с развитой экономикой и услугами, с широкими возможностями самореализации, городом, где зарабатывают и живут. В целях развития межмуниципального сотрудничества планируется создание туристско-рекреационного кластера «Красноярская Арктика», приобретение новых пассажирских судов для круизных туров, создание этнодеревни «Легенды тундры», создание в Норильске и Дудинке туристических информационных центров, продвижение туристической индустрии территории в федеральных и региональных СМИ. В перспективе ставка на туризм со смыслом: научный туризм, туризм личностных достижений, экстремальный туризм и промышленный. Коммерческие организации будут развивать гостиничный бизнес, строить современные загородные комплексы отдыха, модернизировать производство минеральных вод и т. д.

Просмотров:173 К 2030 году Норильск на уровне страны должен стать центром цветной металлургии российской Арктики, центром компетенций и инновационных решений по организации жизнедеятельности населения в условиях Арктики.На уровне региона Норильск будет выглядеть как развитый промышленный индустриальный город, консолидирующий и координирующий центр, место для полноценного и комфортного семейного проживания квалифицированных кадров, задействованных в освоении Арктики.На городском (межмуниципальном) уровне Норильск станет арктическим городом с развитой экономикой и услугами, с широкими возможностями самореализации, городом, где зарабатывают и живут.В целях развития межмуниципального сотрудничества планируется создание туристско-рекреационного кластера «Красноярская Арктика», приобретение новых пассажирских судов для круизных туров, создание этнодеревни «Легенды тундры», создание в Норильске и Дудинке туристических информационных центров, продвижение туристической индустрии территории в федеральных и региональных СМИ. В перспективе ставка на туризм со смыслом: научный туризм, туризм личностных достижений, экстремальный туризм и промышленный.Коммерческие организации будут развивать гостиничный бизнес, строить современные загородные комплексы отдыха, модернизировать производство минеральных вод и т. д.