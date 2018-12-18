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18 декабря 2018, 13:14



Бюджет Норильска на ближайшие три года принят в трёх чтениях.

Основной из них – рассмотрение и утверждение бюджета Норильска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Проект главного финансового документа был одобрен на публичных слушаниях и заседаниях всех профильных комиссий городского Совета. Основные параметры бюджета на трёхлетний период выглядят следующим образом: на 2019 год: · доходы: 18 млрд 31 млн руб.; · расходы: 18 млрд 780 млн руб.; · дефицит: 748,9 млн руб. на 2020 год: · доходы: 18 млрд 191,3 млн руб.; · расходы: 18 млрд 951 млн руб.; · дефицит: 759,7 млн руб.; на 2021 год: · доходы: 17 млрд 333,7 млн руб.; · расходы: 18 млрд 35,6 млн руб.; · дефицит: 701,9 млн руб. Источником финансирования дефицита бюджета определено привлечение кредитных средств. В бюджете предусмотрено сохранение всех социальных гарантий, повышение уровня оплаты труда работников бюджетной сферы с 01.10.2019 на 4,3% (категории работников, не подпадающих под «майские» указы Президента РФ), а также реализация 17 действующих и 1 новой (в сфере развития туризма) муниципальных программ. Представленный проект бюджета депутаты назвали сбалансированным, социально ориентированным и единогласно утвердили его в трёх чтениях. Комментируя итоги 10-й сессии городского Совета, председатель местного парламента отметил слаженность работы депутатского корпуса и городской администрации, которая предшествовала утверждению бюджета территории: «Формирование бюджета – это одна из важнейших задач органов местного самоуправления. С лета специалисты администрации совместно с депутатским корпусом и общественностью провели множество совещаний, сломали немало копий, чтобы максимально удовлетворить все потребности территории в реализации социально значимых мероприятий. Так что сегодняшнее достаточно оперативное принятие бюджета – это закономерный итог кропотливой многомесячной работы сотен людей. Кроме того, сегодня мы утвердили Стратегию развития Норильска до 2030 года. Это основополагающий документ, который включает в себя главные целевые ориентиры. В течение полугода администрация разработает план конкретных мероприятий по достижению всех заявленных целей Стратегии развития Норильска до 2030 года», - резюмировал Александр Пестряков. Помимо этого, сегодня в ходе сессии было утверждено новое положение о порядке предоставления жилых помещений в коммерческий наем. Как сообщалось, теперь по данному виду найма жилые помещения будут выделяться только тем гражданам, у которых на территории Норильска нет жилья в собственности (в том числе в долевой) или по иным договорам найма. Это же требование распространяется на членов семьи заявителя вне зависимости от того, будут они вселяться в предоставленную квартиру с нанимателем или нет. Исключение составят только те граждане, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Принятое решение обусловлено дефицитом пустующего жилья муниципальной собственности на территории.

Просмотров:177 Сегодня состоялась последняя в 2018 году сессия Норильского городского Совета депутатов. На повестке дня парламентарии рассмотрели 17 вопросов.Основной из них – рассмотрение и утверждение бюджета Норильска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Проект главного финансового документа был одобрен на публичных слушаниях и заседаниях всех профильных комиссий городского Совета.Основные параметры бюджета на трёхлетний период выглядят следующим образом:на 2019 год:· доходы: 18 млрд 31 млн руб.;· расходы: 18 млрд 780 млн руб.;· дефицит: 748,9 млн руб.на 2020 год:· доходы: 18 млрд 191,3 млн руб.;· расходы: 18 млрд 951 млн руб.;· дефицит: 759,7 млн руб.;на 2021 год:· доходы: 17 млрд 333,7 млн руб.;· расходы: 18 млрд 35,6 млн руб.;· дефицит: 701,9 млн руб.Источником финансирования дефицита бюджета определено привлечение кредитных средств.В бюджете предусмотрено сохранение всех социальных гарантий, повышение уровня оплаты труда работников бюджетной сферы с 01.10.2019 на 4,3% (категории работников, не подпадающих под «майские» указы Президента РФ), а также реализация 17 действующих и 1 новой (в сфере развития туризма) муниципальных программ.Представленный проект бюджета депутаты назвали сбалансированным, социально ориентированным и единогласно утвердили его в трёх чтениях.Комментируя итоги 10-й сессии городского Совета, председатель местного парламента отметил слаженность работы депутатского корпуса и городской администрации, которая предшествовала утверждению бюджета территории: «Формирование бюджета – это одна из важнейших задач органов местного самоуправления. С лета специалисты администрации совместно с депутатским корпусом и общественностью провели множество совещаний, сломали немало копий, чтобы максимально удовлетворить все потребности территории в реализации социально значимых мероприятий. Так что сегодняшнее достаточно оперативное принятие бюджета – это закономерный итог кропотливой многомесячной работы сотен людей. Кроме того, сегодня мы утвердили Стратегию развития Норильска до 2030 года. Это основополагающий документ, который включает в себя главные целевые ориентиры. В течение полугода администрация разработает план конкретных мероприятий по достижению всех заявленных целей Стратегии развития Норильска до 2030 года», - резюмировал Александр Пестряков.Помимо этого, сегодня в ходе сессии было утверждено новое положение о порядке предоставления жилых помещений в коммерческий наем. Как сообщалось, теперь по данному виду найма жилые помещения будут выделяться только тем гражданам, у которых на территории Норильска нет жилья в собственности (в том числе в долевой) или по иным договорам найма. Это же требование распространяется на членов семьи заявителя вне зависимости от того, будут они вселяться в предоставленную квартиру с нанимателем или нет. Исключение составят только те граждане, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Принятое решение обусловлено дефицитом пустующего жилья муниципальной собственности на территории.