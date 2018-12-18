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18 декабря 2018, 14:09



Что поможет стать Норильску экологически благополучным? Администрация города в Стратегии развития Норильска до 2030 года определила целевые ориентиры в этой области.

В результате внедрения методов термического обезвреживания коммунальных отходов предполагается увеличение доли обезвреживания твердых коммунальных отходов в общем объеме образующихся твердых коммунальных отходов до 99,8% (в настоящее время 0%). Экологические проблемы могут остаться в прошлом и благодаря созданию инфраструктуры для реализации газомоторного топлива на рынке города всем заинтересованным потребителям, что позволит снизить негативное воздействие автотранспорта на окружающую среду. Сегодня в Норильске отсутствуют предприятия по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов. В планах – введение в эксплуатацию до пяти таких предприятий.

Просмотров:158 Так реализация комплексной экологической программы «Норникеля» «Серный проект» позволит сократить выбросы SО2 к 2023 году более чем на 75% по отношению к 2015 году (с 1893,7 тыс. т до 353,5 тыс. т в год).В результате внедрения методов термического обезвреживания коммунальных отходов предполагается увеличение доли обезвреживания твердых коммунальных отходов в общем объеме образующихся твердых коммунальных отходов до 99,8% (в настоящее время 0%).Экологические проблемы могут остаться в прошлом и благодаря созданию инфраструктуры для реализации газомоторного топлива на рынке города всем заинтересованным потребителям, что позволит снизить негативное воздействие автотранспорта на окружающую среду.Сегодня в Норильске отсутствуют предприятия по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов. В планах – введение в эксплуатацию до пяти таких предприятий.