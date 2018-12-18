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18 декабря 2018, 14:31



К 2030 году планируется улучшить транспортное сообщение Норильска с материком.

Напомним, в начале 2017 года на краевом и на федеральном уровнях вновь на слуху оказался проект завершения строительства железной дороги от Салехарда к Игарке. Знаменитая трансполярная магистраль, которую должны были запустить в эксплуатацию более 60 лет назад, по–прежнему остается актуальной для всей страны. В строительстве трансполярной магистрали заинтересованы и нефтегазовые компании, и другие недропользователи, а вместе с ними и РЖД, и само государство. Для Министерства обороны, занятого активным созданием арктических баз на побережье Ледовитого океана, новая железная дорога в Заполярье также станет весомым подспорьем. Таким образом будет в целом решен вопрос транспортной безопасности Крайнего Севера. Дорога позволит вдохнуть новую жизнь во многие проекты по освоению Арктики, а для центральных и северных районов Красноярского края будет означать более интенсивное развитие и новые возможности. Особенно учитывая прежние планы по соединению железнодорожной ветки от Игарки с дорогой Дудинка — Норильск. С целью же обеспечения автодорожного сообщения в зимний период с другими регионами Российской Федерации планируется развивать автозимники – в частности, автозимник по маршруту Норильск – Снежногорск. Также в планах организация регулярного пассажирского сообщения Норильска со Снежногорском с обустройством посадочной площадки, пригодной для приема легких самолетов.

Просмотров:262 Помимо того, что благодаря реконструкции аэропорта Норильска будет расширена география полетов, власти города намерены содействовать в строительстве широтной технологической железнодорожной магистрали «Полярная»: Русское – Игарка (482 км) и Игарка - Норильск (285 км).Напомним, в начале 2017 года на краевом и на федеральном уровнях вновь на слуху оказался проект завершения строительства железной дороги от Салехарда к Игарке. Знаменитая трансполярная магистраль, которую должны были запустить в эксплуатацию более 60 лет назад, по–прежнему остается актуальной для всей страны.В строительстве трансполярной магистрали заинтересованы и нефтегазовые компании, и другие недропользователи, а вместе с ними и РЖД, и само государство. Для Министерства обороны, занятого активным созданием арктических баз на побережье Ледовитого океана, новая железная дорога в Заполярье также станет весомым подспорьем. Таким образом будет в целом решен вопрос транспортной безопасности Крайнего Севера.Дорога позволит вдохнуть новую жизнь во многие проекты по освоению Арктики, а для центральных и северных районов Красноярского края будет означать более интенсивное развитие и новые возможности. Особенно учитывая прежние планы по соединению железнодорожной ветки от Игарки с дорогой Дудинка — Норильск.С целью же обеспечения автодорожного сообщения в зимний период с другими регионами Российской Федерации планируется развивать автозимники – в частности, автозимник по маршруту Норильск – Снежногорск.Также в планах организация регулярного пассажирского сообщения Норильска со Снежногорском с обустройством посадочной площадки, пригодной для приема легких самолетов.