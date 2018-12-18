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18 декабря 2018, 14:37



С 1 января 2019 года протяженность автобусных маршрутов № 6 и № 11 уменьшится на полтора километра.

"На остановке «ХКЦ» автобусы будут выполнять разворот и далее следовать каждый по своему маршруту. В среднем сокращение пути по каждому из маршрутов составило полтора километра", – добавил Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства. Расписание движения автобусов дополнительно будет размещено на сайте города.

Просмотров:183 В настоящее время автобусные маршруты № 6 и № 11 выполняют пассажирские перевозки до остановочного пункта «ЦООП», который является конечным для этих автобусов. Из-за того, что несколько лет назад был закрыт никелевый завод, было проведено исследование пассажирского потока на этих маршрутах, которое показало, что остановка «ЦООП» не востребована. После консультации с руководителями градообразующего предприятия администрацией города было принято решение сократить автобусные маршруты № 6 и № 11 до остановки «ХКЦ»."На остановке «ХКЦ» автобусы будут выполнять разворот и далее следовать каждый по своему маршруту. В среднем сокращение пути по каждому из маршрутов составило полтора километра", – добавил Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства.Расписание движения автобусов дополнительно будет размещено на сайте города.