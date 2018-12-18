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18 декабря 2018, 14:57



Почти 95 миллионов рублей заработной платы недополучили работники в Красноярском крае.

В крае насчитывается 13 организаций-должников, за месяц их стало на три меньше. Причиной невыплат является отсутствие собственных средств хозяйствующих субъектов. Общая численность работников, которым задолжали заработную плату, за месяц уменьшилась на 24,64% (на 519 человек) и составила 1587 человек.

Просмотров:170 О просроченной задолженности по заработной плате работникам в Красноярском крае на 1 декабря 2018 года сообщил Красноярскстат. Так, на начало декабря 2018 года по сведениям, представленным организациями (не относящимися к субъектам малого предпринимательства), суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности в Красноярском крае составила 94,48 млн рублей и за месяц увеличилась на 1,82 млн рублей (на 1,97%).В крае насчитывается 13 организаций-должников, за месяц их стало на три меньше. Причиной невыплат является отсутствие собственных средств хозяйствующих субъектов.Общая численность работников, которым задолжали заработную плату, за месяц уменьшилась на 24,64% (на 519 человек) и составила 1587 человек.