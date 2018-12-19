Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 декабря 2018, 09:20



В Норильске объявлено штормовое предупреждение.

На дороге Норильск - Кайеркан - Алыкель действует временный запрет для движения легковых машин. Аэропорт Норильска открыт. Для доставки авиапассажиров выделены дополнительные автобусы 33-го маршрута. Они отправляются по мере накопления пассажиров и заезжают в Кайеркан.

Просмотров:331 Оно действует с 4 часов сегодняшнего дня. Во всех районах города для всех школьников, обучающихся в первую смену, объявлена актировка.На дороге Норильск - Кайеркан - Алыкель действует временный запрет для движения легковых машин.Аэропорт Норильска открыт. Для доставки авиапассажиров выделены дополнительные автобусы 33-го маршрута. Они отправляются по мере накопления пассажиров и заезжают в Кайеркан.