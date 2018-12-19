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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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20:10 Сегодня в аэропорту Норильска пассажир скончался в самолете перед самым вылетом
18:00 Житель Норильска получит новые окна ПВХ взамен некачественных, установленных одной из фирм города. Спор, правда, пришлось решать в суде.
17:31 В 2018 году в более чем 30 детских садах Большого Норильска выполнены различные ремонтные работы. Не стали исключением детские сады № 32 «Снегирек» и № 62 «Почемучка».
17:06 Налоговая инспекция в связи с капитальным ремонтом здания будет принимать посетителей по другому адресу.
16:31 «Братья Ч» для Ивана К.
16:20 Утверждены проекты благоустройства площадки в Талнахе и общественного пространства на набережной ручья Кайерканский.
15:42 Таймыр станет территорией опережающего развития. План по реализации потенциала Арктики будет разработан до 11 марта 2019 года.
15:39 Морозная и вместе с тем ветреная погода в Норильске сохранится до завтрашнего дня.
15:30 Старший тренер женской сборной России по мини-футболу Евгений Кузьмин проведет в Норильске семинар для детских тренеров.
15:17 В Норильске стартует пятый этап декады дорожной безопасности детей.
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