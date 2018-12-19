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19 декабря 2018, 10:59



Из-за аварии на талнахской автодороге образовался затор. Движение автотранспорта невозможно.

Движение автотранспорта возобновится сразу, как только с проезжей части будут убраны столкнувшиеся автомобили.

Просмотров:368 Около 9 часов в районе турбазы «Жарки» столкнулись четыре легковых автомобиля, которые перегородили всю проезжую часть. В ДТП никто не пострадал. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Предполагается, что причиной аварии стала невнимательность водителей и неправильно выбранный скоростной режим в условиях плохой видимости из-за метели.Движение автотранспорта возобновится сразу, как только с проезжей части будут убраны столкнувшиеся автомобили.