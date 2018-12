Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 декабря 2018, 11:15



Завершился четвертый тур проекта Follow Up Siberia!.

Главная цель программы — продвижение знаний о Сибири и Универсиаде на международном уровне. В ее основе лежит онлайн-конкурс «Уголок Сибири в моем городе», в котором мог принять участие любой житель планеты. Участники конкурса должны были найти общие черты между своим городом (страной) и Сибирью и выложить в соцсетях фото или видео с хештегом #followupsiberia. Авторы самых креативных постов получили возможность в преддверии Студенческих игр в Красноярске побывать в сибирских городах, чтобы составить собственное мнение о Сибири. Лучшие из них — по итогам всех четырех туров — приедут в Красноярск в марте следующего года, на зимнюю Универсиаду-2019. В течение 2018 года блогеры посетили Норильск и Дудинку, Красноярск и Читу. Четвертый, завершающий тур, прошел в декабре на Алтае, на знаменитом курорте Белокуриха. Сюда по корпоративным программам санаторно-курортного лечения приезжают работники расположенных в Норильском промышленном районе предприятий «Норникеля». В последнем туре приняли участие около 900 человек из разных стран мира. Победителями стали семь авторов из шести стран, которые на протяжении четырех дней (14-17 декабря) в режиме реального времени открывали для себя и всего мира (через собственные соцсети) Алтай. Это блогер и фотограф Франк Коронадо из Мексики, студент Стефанос Аддимандо из Греции, фотограф Стефано Ферро из Астралии, Instagram-блогер и путешественница Джемма Бэйкер из Великобритании, фотограф Йорг Нихт из Германии, а также журналистка Натали Дедук и фотограф Робсон Кадоре из Бразилии. Участники оценили горнолыжные склоны Белокурихи, встретились с единственной в Сибири женщиной-кузнецом Анной Билецкой, увидели выступление детского танцевального ансамбля, пробовали местные продукты и осваивали национальные алтайские музыкальные инструменты. Больше всего команду впечатлил сам Алтай: река Катунь и Голубые озера, а также храм Иоанна Богослова на скале-острове близ села Чемал и выведенная из эксплуатации Чемальская ГЭС. Увидеть результаты путешествия зарубежных гостей в Сибирь можно в официальных аккаунтах проекта Follow up Siberia! в социальных сетях.

Просмотров:219 Четвертый тур международной кросс-культурной программы Follow Up Siberia!, организованной «Норникелем», генеральным партнером зимней Универсиады-2019, прошел на Алтае.Главная цель программы — продвижение знаний о Сибири и Универсиаде на международном уровне. В ее основе лежит онлайн-конкурс «Уголок Сибири в моем городе», в котором мог принять участие любой житель планеты. Участники конкурса должны были найти общие черты между своим городом (страной) и Сибирью и выложить в соцсетях фото или видео с хештегом #followupsiberia.Авторы самых креативных постов получили возможность в преддверии Студенческих игр в Красноярске побывать в сибирских городах, чтобы составить собственное мнение о Сибири. Лучшие из них — по итогам всех четырех туров — приедут в Красноярск в марте следующего года, на зимнюю Универсиаду-2019.В течение 2018 года блогеры посетили Норильск и Дудинку, Красноярск и Читу.Четвертый, завершающий тур, прошел в декабре на Алтае, на знаменитом курорте Белокуриха. Сюда по корпоративным программам санаторно-курортного лечения приезжают работники расположенных в Норильском промышленном районе предприятий «Норникеля».В последнем туре приняли участие около 900 человек из разных стран мира. Победителями стали семь авторов из шести стран, которые на протяжении четырех дней (14-17 декабря) в режиме реального времени открывали для себя и всего мира (через собственные соцсети) Алтай. Это блогер и фотограф Франк Коронадо из Мексики, студент Стефанос Аддимандо из Греции, фотограф Стефано Ферро из Астралии, Instagram-блогер и путешественница Джемма Бэйкер из Великобритании, фотограф Йорг Нихт из Германии, а также журналистка Натали Дедук и фотограф Робсон Кадоре из Бразилии.Участники оценили горнолыжные склоны Белокурихи, встретились с единственной в Сибири женщиной-кузнецом Анной Билецкой, увидели выступление детского танцевального ансамбля, пробовали местные продукты и осваивали национальные алтайские музыкальные инструменты. Больше всего команду впечатлил сам Алтай: река Катунь и Голубые озера, а также храм Иоанна Богослова на скале-острове близ села Чемал и выведенная из эксплуатации Чемальская ГЭС.Увидеть результаты путешествия зарубежных гостей в Сибирь можно в официальных аккаунтах проекта Follow up Siberia! в социальных сетях.