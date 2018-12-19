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19 декабря 2018, 13:15



Молодой норильчанин предстанет перед судом за фальшивые водительские права.

В сентябре на автодороге Норильск - Алыкель автоинспекторы остановили легковой автомобиль «ВАЗ», за рулем которого находился мужчина. При проверке документов подлинность предъявленного водительского удостоверения вызвала подозрение у дорожных полицейских. Инспекторы в ходе проверки данного гражданина по имеющимся оперативно-справочным учетам установили, что 27-летний водитель водительского удостоверения не имеет, а предъявленный документ выдан другому гражданину. Кроме этого цвет бумаги не соответствовал установленному образцу. Водителя отстранили от управления авто и привлекли к административной ответственности. Сам злоумышленник пояснил, что вождению не обучался, данное водительское удостоверение приобрел через интернет за 30 тысяч рублей. В отношении злоумышленника дознаватели отдела МВД России по городу Норильску возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Максимальное наказание предполагает до двух лет лишения свободы. Материалы уголовного дела направлены в суд для принятия решения. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Просмотров:248 Дознаватели отдела МВД России по Норильску окончили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении 27-летнего жителя города, обвиняемого в использовании поддельных документов.В сентябре на автодороге Норильск - Алыкель автоинспекторы остановили легковой автомобиль «ВАЗ», за рулем которого находился мужчина. При проверке документов подлинность предъявленного водительского удостоверения вызвала подозрение у дорожных полицейских. Инспекторы в ходе проверки данного гражданина по имеющимся оперативно-справочным учетам установили, что 27-летний водитель водительского удостоверения не имеет, а предъявленный документ выдан другому гражданину. Кроме этого цвет бумаги не соответствовал установленному образцу. Водителя отстранили от управления авто и привлекли к административной ответственности.Сам злоумышленник пояснил, что вождению не обучался, данное водительское удостоверение приобрел через интернет за 30 тысяч рублей.В отношении злоумышленника дознаватели отдела МВД России по городу Норильску возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Максимальное наказание предполагает до двух лет лишения свободы. Материалы уголовного дела направлены в суд для принятия решения. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.