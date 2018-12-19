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19 декабря 2018, 13:18



Уже в этот четверг в СРК «Арена» развернется большая новогодняя душевная «Подарошная»! Не упусти возможность сделать близким уникальный подарок и помочь ребенку.

Все вырученные в ходе благотворительной ярмарки средства будут направлены на приобретение специальной инвалидной коляски для восьмилетней Миланы Афониной. У девочки ДЦП. Она не может ходить, стоять, держать голову и все время проводит дома. Девочка находится на воспитании бабушки и дедушки, которые всю душу вкладывают в свою внучку и всячески стараются ей помочь. Милана обожает книги и своих двух черепашек. Она мечтает выходить гулять и хочет, чтобы бабушке и дедушке было легче ее возить на процедуры. Для этого ей и нужно кресло, которое сделает мечты девочки реальностью. Стоит специальное кресло 100 тысяч рублей. Сумма огромная для бабушки и дедушки Миланы, но неравнодушные люди могут сделать мечты девочки реальностью и помочь ей и ее родным людям. Также помочь Милане и больше узнать о ней можно на сайте благотворительного фонда «69 параллель» bf69.ru. Достаточно зайти на страничку фонда в Интернете и нажать кнопку «Помочь сейчас». Свои вопросы по поводу благотворительной ярмарки или оказанию помощи подопечным благотворительного фонда «69 параллель» также можно задать по телефону 8-905-092-69-69.

Просмотров:254 Благотворительная ярмарка «Подарошная» пройдет в «Арене» с 20 по 23 декабря и с 28 по 31 декабря с 12 до 22 часов. Организовал этот предновогодний базар благотворительный фонд «69 параллель». Более 50 норильских мастеров приготовили для горожан свои авторские и уникальные творения: игрушки и куклы, украшения, пряники, мыло, различные сувениры, саше, шитье, одежду, открытки, блокноты и множество других рукотворных подарков.Все вырученные в ходе благотворительной ярмарки средства будут направлены на приобретение специальной инвалидной коляски для восьмилетней Миланы Афониной. У девочки ДЦП. Она не может ходить, стоять, держать голову и все время проводит дома. Девочка находится на воспитании бабушки и дедушки, которые всю душу вкладывают в свою внучку и всячески стараются ей помочь. Милана обожает книги и своих двух черепашек. Она мечтает выходить гулять и хочет, чтобы бабушке и дедушке было легче ее возить на процедуры. Для этого ей и нужно кресло, которое сделает мечты девочки реальностью. Стоит специальное кресло 100 тысяч рублей. Сумма огромная для бабушки и дедушки Миланы, но неравнодушные люди могут сделать мечты девочки реальностью и помочь ей и ее родным людям.Также помочь Милане и больше узнать о ней можно на сайте благотворительного фонда «69 параллель» bf69.ru. Достаточно зайти на страничку фонда в Интернете и нажать кнопку «Помочь сейчас».Свои вопросы по поводу благотворительной ярмарки или оказанию помощи подопечным благотворительного фонда «69 параллель» также можно задать по телефону 8-905-092-69-69.