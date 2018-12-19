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19 декабря 2018, 14:32

Преступник с опытом. Ранее судимый 39-летний норильчанин вновь предстанет перед судом за воровство.


Обвиняемый, выполняя ремонт в одном из дачных домов, похитил автомобильный аккумулятор стоимостью более шести тысяч рублей и 400 метров электрического кабеля стоимостью более 21 тысячи рублей. Кроме этого, находясь в гостях у своей приятельницы, из женской сумки тайно похитил сотовый телефон стоимостью более семи тысяч рублей.
По обращениям потерпевших полицейские задержали подозреваемого. Он дал признательные показания. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом, решения которого дожидается под подпиской о невыезде.

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    Список новостей

 19 декабря 2018 
20:10   Сегодня в аэропорту Норильска пассажир скончался в самолете перед самым вылетом 18:00   Житель Норильска получит новые окна ПВХ взамен некачественных, установленных одной из фирм города. Спор, правда, пришлось решать в суде.
17:31   В 2018 году в более чем 30 детских садах Большого Норильска выполнены различные ремонтные работы. Не стали исключением детские сады № 32 «Снегирек» и № 62 «Почемучка». 17:06   Налоговая инспекция в связи с капитальным ремонтом здания будет принимать посетителей по другому адресу.
16:31   «Братья Ч» для Ивана К. 16:20   Утверждены проекты благоустройства площадки в Талнахе и общественного пространства на набережной ручья Кайерканский.
15:42   Таймыр станет территорией опережающего развития. План по реализации потенциала Арктики будет разработан до 11 марта 2019 года. 15:39   Морозная и вместе с тем ветреная погода в Норильске сохранится до завтрашнего дня.
15:30   Старший тренер женской сборной России по мини-футболу Евгений Кузьмин проведет в Норильске семинар для детских тренеров. 15:17   В Норильске стартует пятый этап декады дорожной безопасности детей.
15:08   Все пенсии за январь 2019 года в Красноярском крае будут выплачены в срок или досрочно. 14:32   Преступник с опытом. Ранее судимый 39-летний норильчанин вновь предстанет перед судом за воровство.
13:18   Уже в этот четверг в СРК «Арена» развернется большая новогодняя душевная «Подарошная»! Не упусти возможность сделать близким уникальный подарок и помочь ребенку. 13:15   Молодой норильчанин предстанет перед судом за фальшивые водительские права.
11:15   Завершился четвертый тур проекта Follow Up Siberia!. 10:59   Из-за аварии на талнахской автодороге образовался затор. Движение автотранспорта невозможно.
09:20   В Норильске объявлено штормовое предупреждение.

 18 декабря 2018 
14:57   Почти 95 миллионов рублей заработной платы недополучили работники в Красноярском крае. 14:37   С 1 января 2019 года протяженность автобусных маршрутов № 6 и № 11 уменьшится на полтора километра.
14:31   К 2030 году планируется улучшить транспортное сообщение Норильска с материком. 14:09   Что поможет стать Норильску экологически благополучным? Администрация города в Стратегии развития Норильска до 2030 года определила целевые ориентиры в этой области.
13:14   Бюджет Норильска на ближайшие три года принят в трёх чтениях. 12:38   В Стратегии социально-экономического развития Норильска до 2030 года определена миссия города на уровне страны, региона и на межмуниципальном уровне.
11:49   МВД меняет правила прохождения техосмотра. 11:40   Накануне православные отмечали день памяти Великомученицы Варвары, которая считается покровительницей горняков.
11:10   Многодетные семьи теперь тоже могут расчитывать на льготные авиабилеты по программе субсидированния авиаперевозок. 10:50   В арт-резиденции Норильска пройдет встреча с художницей из Северной столицы.
10:28   Сегодня в Норильске проживают 180 тысяч человек. И население Норильска одно из самых молодых в стране. 09:22   Вчера на ВОЛС произошла авария.

 17 декабря 2018 
17:38   Ремонт коллектора по улице Ленинградской завершится до конца этого года. 16:57   10 дней с 10% скидкой. Купить билет и выбрать место в самолете можно с телефона. Новое мобильное приложение запустила авиакомпания NordStar.
16:54   В Агентстве развития Норильска состоялась мастерская на тему «Туристический кластер: вопросы и проблемы стратегического планирования». 16:23   Сегодня известному горожанину, старейшему заполярковцу, заслуженному юристу России Вячеславу Николаевичу Ханжину исполнилось 87 лет.
16:07   Около 450 проектов за три года реализовали в Норильске волонтеры в рамках «Комбината добра». 15:55   Норильский государственный индустриальный институт запустил уникальную программу подготовки бакалавров.
15:08   Опубликованы проекты расписаний ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 2019 года. 14:54   Норильчане успешно выступили в чемпионате Красноярского края по классическому пауэрлифтингу и жиму штанги лежа.
14:40   Таймыр может стать территорией опережающего развития с особым налоговым статусом. 14:29   В АРН подвели итоги этнофестиваля «Большой Аргиш - 2018».
14:22   В 9-м туре Суперлиги МФК «Норильский никель» дома разгромил «Новую генерацию» из Сыктывкара - 8:3 и 8:2. 14:19   Открытие городской новогодней ёлки и снежных городков состоится в конце этой недели.
14:18   К концу 2019 года половина жителей поселка Тухард переедут в новые квартиры. 12:57   В преддверии новогодних праздников полицейские предупреждают жителей Норильска о необходимости быть осторожными с пиротехникой.
12:53   Полицейские Норильска сдали нормы ГТО. 12:50   Норильские автоинспекторы подвели итоги рейда «Нетрезвый водитель».
12:34   Сборная Норильска по боксу среди юношей показала отличный результат на открытом первенстве Красноярского края. 12:19   Норильск - лучший в области обеспечения безопасности жизнедеятельности. В городе подвели итоги работы в области гражданской обороны.
11:19   Клуб успешного родителя ждет посетителей, чтобы обсудить развитие речи детей. 11:02   Подведены итоги экспресс-тестирования жителей Норильска на ВИЧ-инфекцию.
10:27   На автозимнике Норильск-Хатанга открылся стационарный пост контроля за перевозкой охотничьих ресурсов.




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