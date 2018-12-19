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19 декабря 2018, 14:32



Преступник с опытом. Ранее судимый 39-летний норильчанин вновь предстанет перед судом за воровство.

По обращениям потерпевших полицейские задержали подозреваемого. Он дал признательные показания. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом, решения которого дожидается под подпиской о невыезде.

Просмотров:197 Обвиняемый, выполняя ремонт в одном из дачных домов, похитил автомобильный аккумулятор стоимостью более шести тысяч рублей и 400 метров электрического кабеля стоимостью более 21 тысячи рублей. Кроме этого, находясь в гостях у своей приятельницы, из женской сумки тайно похитил сотовый телефон стоимостью более семи тысяч рублей.По обращениям потерпевших полицейские задержали подозреваемого. Он дал признательные показания. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом, решения которого дожидается под подпиской о невыезде.