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19 декабря 2018, 15:08



Все пенсии за январь 2019 года в Красноярском крае будут выплачены в срок или досрочно.

Выплата пенсии в Красноярском крае в почтовых отделениях начинается с 3 января. Для граждан, у которых день доставки (выплаты) выпадает на нерабочий или праздничный день, пенсия будет выплачена досрочно. Например, 4 января можно будет получить пенсию за 4 и 5 января, а 5 января - за 6 и 7 января. Кредитные учреждения будут профинансированы в соответствии с графиком перечисления средств 15 и 21 января 2019 года. Все неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию, получат выплаты в увеличенном размере с учетом индексации в размере 7,05%. Средняя прибавка к пенсии составит около 1000 рублей.

Просмотров:239 Традиционно часть средств для январских выплат пенсии заблаговременно уже в декабре направляется в организации, осуществляющие доставку и выплату пенсий. Более 4,7 млрд рублей, предназначенные для выплаты пенсий в первые 16 дней января, будут направлены организациям, осуществляющим доставку пенсий до 28 декабря 2018 года. Связано это с тем, что часть людей получают пенсии в первых числах января, выпадающих на праздники, сообщает пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю.Выплата пенсии в Красноярском крае в почтовых отделениях начинается с 3 января. Для граждан, у которых день доставки (выплаты) выпадает на нерабочий или праздничный день, пенсия будет выплачена досрочно. Например, 4 января можно будет получить пенсию за 4 и 5 января, а 5 января - за 6 и 7 января.Кредитные учреждения будут профинансированы в соответствии с графиком перечисления средств 15 и 21 января 2019 года.Все неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию, получат выплаты в увеличенном размере с учетом индексации в размере 7,05%. Средняя прибавка к пенсии составит около 1000 рублей.