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19 декабря 2018, 15:17



В Норильске стартует пятый этап декады дорожной безопасности детей.

Так, госавтоинспекторы расскажут детям о необходимости соблюдения ПДД, а также проведут рейды совместно с «родительскими патрулями». Инспекторы ДПС уделят особое внимание правилам перевозки юных пассажиров. Профилактическое мероприятие «Декада дорожной безопасности детей» на территории Красноярского края стартовала в марте этого года. В ходе проведения предыдущих этапов сотрудники норильской ГИБДД также проводили различные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, сообщили в пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. Госавтоинспекторы предупреждают водителей: впереди продолжительные школьные каникулы, во время которых большая часть детей будет находиться на улице, в том числе и вблизи проезжей части дороги. Кроме того, планируется проведение дополнительной профилактики с водителями городских автотранспортных предприятий и иными участникам дорожного движения.

Просмотров:195 В рамках пятого этапа, который пройдет с 19 декабря по 9 января 2019 года, на территории Норильска планируется провести ряд профилактических мероприятий с участниками дорожного движения.Так, госавтоинспекторы расскажут детям о необходимости соблюдения ПДД, а также проведут рейды совместно с «родительскими патрулями». Инспекторы ДПС уделят особое внимание правилам перевозки юных пассажиров.Профилактическое мероприятие «Декада дорожной безопасности детей» на территории Красноярского края стартовала в марте этого года. В ходе проведения предыдущих этапов сотрудники норильской ГИБДД также проводили различные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, сообщили в пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Госавтоинспекторы предупреждают водителей: впереди продолжительные школьные каникулы, во время которых большая часть детей будет находиться на улице, в том числе и вблизи проезжей части дороги.Кроме того, планируется проведение дополнительной профилактики с водителями городских автотранспортных предприятий и иными участникам дорожного движения.