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19 декабря 2018, 15:30



Старший тренер женской сборной России по мини-футболу Евгений Кузьмин проведет в Норильске семинар для детских тренеров.

Визит наставника женской национальной команды будет проходить в рамках совместной программы Ассоциации мини-футбола России и компании «Норникель» - «Мини-футбол - в школу. Регион Заполярье» сообщает пресс-служба МФК «Норильский никель». Семинар будет ориентирован на преподавателей физической культуры местных школ, участвующих в проекте «Мини-футбол - в школу», а также тренеров детско-юношеских команд по мини-футболу. Учебный курс Евгения Кузьмина будет включать как теоретическую, так и практическую подготовку. Так, в первый день семинара участники семинара смогут из первых уст узнать актуальные тенденции в подготовке юных футболистов, специфике разминочных упражнений, развитии технической подготовки игроков, роли спортивной мотивации и мышления в современном мини-футболе и других необходимых составляющих успешной тренерской работы. Во второй день на базе Дома спорта БОКМО (ул. Октябрьская, 6Б) пройдет практическое тренировочное занятие для воспитанников норильской ДЮСШ №6. Кроме того, 22 и 23 декабря в Норильске будут сыграны межгородские финалы проекта «Мини-футбол - в школу. Регион Заполярье». Победители станут участниками Всероссийского финала проекта 14-го сезона проекта «Мини-футбол - в школу» в Подмосковье весной 2019 года.

Просмотров:193 Семинар запланировант 20 и 21 января. Предполагается, что участие в нем примут 107 местных специалистов.Визит наставника женской национальной команды будет проходить в рамках совместной программы Ассоциации мини-футбола России и компании «Норникель» - «Мини-футбол - в школу. Регион Заполярье» сообщает пресс-служба МФК «Норильский никель».Семинар будет ориентирован на преподавателей физической культуры местных школ, участвующих в проекте «Мини-футбол - в школу», а также тренеров детско-юношеских команд по мини-футболу. Учебный курс Евгения Кузьмина будет включать как теоретическую, так и практическую подготовку.Так, в первый день семинара участники семинара смогут из первых уст узнать актуальные тенденции в подготовке юных футболистов, специфике разминочных упражнений, развитии технической подготовки игроков, роли спортивной мотивации и мышления в современном мини-футболе и других необходимых составляющих успешной тренерской работы.Во второй день на базе Дома спорта БОКМО (ул. Октябрьская, 6Б) пройдет практическое тренировочное занятие для воспитанников норильской ДЮСШ №6.Кроме того, 22 и 23 декабря в Норильске будут сыграны межгородские финалы проекта «Мини-футбол - в школу. Регион Заполярье». Победители станут участниками Всероссийского финала проекта 14-го сезона проекта «Мини-футбол - в школу» в Подмосковье весной 2019 года.