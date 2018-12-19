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19 декабря 2018, 15:39



Морозная и вместе с тем ветреная погода в Норильске сохранится до завтрашнего дня.

Завтра после обеда ветер стихнет, а температура воздуха понизится. До конца недели ожидается тихая, морозная погода - минус 45-50 градусов.

Просмотров:352 Над городом еще действует циклон, но уже пришел обширный арктический антициклон. По прогнозам синоптиков сила ветра в ближайшие сутки будет до 15 м/с, в Талнахе порывы достигнут 20-25 м/с. При этом температура воздуха достаточно низкая - минус 35-40 градусов.Завтра после обеда ветер стихнет, а температура воздуха понизится. До конца недели ожидается тихая, морозная погода - минус 45-50 градусов.