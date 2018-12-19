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19 декабря 2018, 15:42



Таймыр станет территорией опережающего развития. План по реализации потенциала Арктики будет разработан до 11 марта 2019 года.

В разработке проекта примут участие Минприроды, Минэнерго, Минпромторг, Минтранс и другие ведомства совместно с высшими должностными лицами субъектов РФ, входящих в состав Арктической зоны и относящихся к районам Крайнего Севера, совместно с заинтересованными организациями. Минвостокразвития, Минэнерго и Минфин также разработают систему преференций для новых арктических проектов, подготовят и представят ее правительству. Минтрансу поручено рассмотреть вопрос о реконструкции аэропортов в Арктике, Минпромторгу и компаниям — проработать вопрос о строительстве четырех ледоколов, работающих на СПГ, для работы в Арктике. Также премьер предложил создать ТОР на Таймыре и поручил изучить земельные вопросы для обеспечения грузопотока по Севморпути, говорится в сообщении.

Просмотров:212 Соответствующее поручение дал глава кабмина Дмитрий Медведев. Таким образом, до 11 марта правительство России совместно с крупными компаниями подготовит комплексный проект по реализации минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики, сообщает "Парламентская газета".В разработке проекта примут участие Минприроды, Минэнерго, Минпромторг, Минтранс и другие ведомства совместно с высшими должностными лицами субъектов РФ, входящих в состав Арктической зоны и относящихся к районам Крайнего Севера, совместно с заинтересованными организациями.Минвостокразвития, Минэнерго и Минфин также разработают систему преференций для новых арктических проектов, подготовят и представят ее правительству. Минтрансу поручено рассмотреть вопрос о реконструкции аэропортов в Арктике, Минпромторгу и компаниям — проработать вопрос о строительстве четырех ледоколов, работающих на СПГ, для работы в Арктике.Также премьер предложил создать ТОР на Таймыре и поручил изучить земельные вопросы для обеспечения грузопотока по Севморпути, говорится в сообщении.