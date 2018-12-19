Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 декабря 2018, 16:20



Утверждены проекты благоустройства площадки в Талнахе и общественного пространства на набережной ручья Кайерканский.

Осенью этого года проводился опрос населения по определению мест для благоустройства в 2019 году. В нем приняли участие 7,3 тыс. норильчан. Выбрать предлагалось из следующих вариантов: ул. Озерная, 15а, территория напротив ул. Победы, 9 и 15, и территория между улицами Маслова и Бауманской. По результатам анкетирования Талнах набрал 3719 голосов, Кайеркан – 2102, Оганер - 1470. В Талнахе место для благоустройства выбрано в зеленой зоне района, которая традиционно используется жителями как место семейного отдыха. По эскизному проекту на площади в 2 тыс. кв. м установят игровые и спортивные комплексы для разновозрастных групп, а также площадки для маломобильного населения, скамьи, урны, освещение. На реализацию проекта необходимо 6 млн 311 тыс. рублей из федерального, краевого бюджетов и средств муниципалитета. В Кайеркане предполагается продолжить начатое в 2011 году обустройство набережной ручья Кайерканский. Здесь авторы проекта планируют установить спортивное оборудование, игровые комплексы, организовать торговую территорию, зону выгула собак и событийную площадку для проведения массовых мероприятий. По периметру всей территории предусмотрены освещение, расстановка малых архитектурных форм и оборудование прогулочных и велодорожек. Общая площадь благоустройства на набережной ручья составит семь тысяч кв. м. На реализацию этого проекта потребуется чуть более 30 млн рублей, также из трех источников – регионального, краевого и муниципального. В ближайшее время эти два проекта направятся в министерство строительства Красноярского края, где к началу марта 2019 года примут решение об их финансировании. Проект на улице Озерной продолжат реализовывать при наличии дополнительных средств из местного бюджета.

Просмотров:200 Комиссия рассмотрела эскизы специалистов территориальных управлений, разработанные для реализации приоритетной федеральной программы «Комфортная городская среда».Осенью этого года проводился опрос населения по определению мест для благоустройства в 2019 году. В нем приняли участие 7,3 тыс. норильчан. Выбрать предлагалось из следующих вариантов: ул. Озерная, 15а, территория напротив ул. Победы, 9 и 15, и территория между улицами Маслова и Бауманской. По результатам анкетирования Талнах набрал 3719 голосов, Кайеркан – 2102, Оганер - 1470.В Талнахе место для благоустройства выбрано в зеленой зоне района, которая традиционно используется жителями как место семейного отдыха. По эскизному проекту на площади в 2 тыс. кв. м установят игровые и спортивные комплексы для разновозрастных групп, а также площадки для маломобильного населения, скамьи, урны, освещение. На реализацию проекта необходимо 6 млн 311 тыс. рублей из федерального, краевого бюджетов и средств муниципалитета.В Кайеркане предполагается продолжить начатое в 2011 году обустройство набережной ручья Кайерканский. Здесь авторы проекта планируют установить спортивное оборудование, игровые комплексы, организовать торговую территорию, зону выгула собак и событийную площадку для проведения массовых мероприятий. По периметру всей территории предусмотрены освещение, расстановка малых архитектурных форм и оборудование прогулочных и велодорожек. Общая площадь благоустройства на набережной ручья составит семь тысяч кв. м. На реализацию этого проекта потребуется чуть более 30 млн рублей, также из трех источников – регионального, краевого и муниципального.В ближайшее время эти два проекта направятся в министерство строительства Красноярского края, где к началу марта 2019 года примут решение об их финансировании.Проект на улице Озерной продолжат реализовывать при наличии дополнительных средств из местного бюджета.