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19 декабря 2018, 16:31



«Братья Ч» для Ивана К.

Напомним, первый спектакль, «Утопия», в постановке Тимура Файрузова по пьесе Михаила Дурненкова, артисты отыграли 11 декабря, следующим в этой спонтанной доброй акции стал показ спектакля «Братья Ч» (режиссер Тимур Насиров по пьесе Елены Греминой). Все вырученные от благотворительных спектаклей средства пойдут на реабилитацию Ивана после ампутации ноги и сложнейшего лечения. На спектакле, по словам его супруги, актрисы театра Дарьи Дороготовцевой, собрались самые неравнодушные зрители. «Спасибо всем, кто участвовал, смотрел, сопереживал, оказывал помощь и просто оказался не безразличен. За то, что продолжаете все это делать. Позади несколько операций, где-то впереди - выписка. Чувствуя такую поддержку, я уверен: вместе мы пройдем этот путь. Мир вам. Будем жить!» - написал Иван всем откликнувшимся на своей страничке в соцсетях. Те, кто не смог прийти в театр, но имеет возможность и желание оказать помощь Ивану Клочкову, публикуем реквизиты для поддержки молодого человека, которому предстоит долгая реабилитация и непростое протезирование: номер счета (Сбербанк) 40817810731002562428, тел. для связи с Иваном +7 913 499 7427.

Просмотров:222 Накануне в Заполярном театре драмы прошел второй благотворительный спектакль в поддержку Ивана Клочкова, пострадавшего в ДТП в конце ноября.Напомним, первый спектакль, «Утопия», в постановке Тимура Файрузова по пьесе Михаила Дурненкова, артисты отыграли 11 декабря, следующим в этой спонтанной доброй акции стал показ спектакля «Братья Ч» (режиссер Тимур Насиров по пьесе Елены Греминой).Все вырученные от благотворительных спектаклей средства пойдут на реабилитацию Ивана после ампутации ноги и сложнейшего лечения. На спектакле, по словам его супруги, актрисы театра Дарьи Дороготовцевой, собрались самые неравнодушные зрители.Те, кто не смог прийти в театр, но имеет возможность и желание оказать помощь Ивану Клочкову, публикуем реквизиты для поддержки молодого человека, которому предстоит долгая реабилитация и непростое протезирование: номер счета (Сбербанк) 40817810731002562428, тел. для связи с Иваном +7 913 499 7427.